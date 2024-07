イルカが大好きなゆるふわイラストレーター『みいるか』！ソニー・クリエイティブプロダクツ エージェント契約

ソニー・クリエイティブプロダクツは、イルカが大好きなゆるふわイラストレーター『みいるか』のエージェント業務を開始しました。

『みいるか』はイルカをはじめとした海の生き物のイラストをSNSやイベントなどで描き、2年連続でTikTok Awardsを受賞するなど、女子小中学生を中心に大人気のクリエイターです。

『みいるか』のオリジナルキャラクター「ゆるいるか」を使用した商品化、企業セールスプロモーション、イベント等の展開を促進していきます。

■みいるか 本人コメント

今回ソニー・クリエイティブプロダクツとエージェント契約を結ぶ事になりました。

私なりに海の生き物の大切さをどうやって伝えていけば良いのかを考えてイラストと動画を使ってSNS発信で活動していた結果が、このような形に結びついて、また新たな形で皆さんに発信できることをとても嬉しく思っています。

みいるかが描く「ゆるいるか」は、ゆるふわ可愛いがテーマですが、その背景には私なりの海の生き物への思いが裏テーマとして存在しています。

私の「ゆるいるか」の世界を通じて子供たちが海の生き物に対して各々の考えを持ってくれたら嬉しいです。

