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X is making live streaming a premium feature
https://www.engadget.com/x-is-making-live-streaming-a-premium-feature-185151147.html
X will soon limit the ability to livestream to Premium subscribers
https://9to5mac.com/2024/06/21/x-limit-livestream-premium/
X to put live streaming behind a paywall - PhoneArena
https://www.phonearena.com/news/x-to-put-live-streaming-behind-a-paywall_id159690
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⏩Starting soon, only Premium subscribers will be able to livestream (create live video streams) on X. This includes going live from an encoder with X integration. Upgrade to Premium to continue going live. https://t.co/4uy4Ju0cmU— Live (@Live) June 21, 2024
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https://t.co/WLQ6Qi7B7B— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2023
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