はこだて柳屋など全84店舗参加！北海道豆スタンプラリー2024

公益社団法人北海道農産基金協会(札幌)は、全道各地の菓子店などを巡る「北海道豆スタンプラリー2024」を「和菓子の日」2024年6月16日(日)から開催します。

北海道豆スタンプラリー2024

開催期間/2024年6年6月16日(日)〜2024年12月31日(火)

参加店舗/全道 63企業(+6) 店舗84(+4) ()は前年比

※スタートの6月16日は和菓子の日です

〈主催〉公益社団法人北海道農産基金協会

〈協力〉北海道菓子工業組合、全国和菓子協会北海道支部、北海道銘産菓子協会

全道各地のお菓子屋さんの「北海道の豆を使ったお菓子」を食べてスタンプを集めることで、賞品の抽選に応募できます。

全道各地から昨年を上回る84店舗のお菓子屋さんが参加します。

■北海道の豆の魅力

小豆や金時豆を含む北海道の雑豆収穫量は全国第1位。

品質が良く、美味しい北海道の豆は、和菓子には欠かすことができない存在です。

「小豆」はもちろん、北海道には、「白花豆」のように収穫まで非常に手間がかかる貴重な豆の生産に取り組んでいる生産者もいます。

■参加店舗と和菓子紹介(一部)

〈函館市〉

はこだて柳屋 本店(函館市万代町3番13号)

商品名:函館いも羊羹 紅あずま

特徴 :道南産希少さつまいも「紅あずま」を丁寧に練り上げた、

色鮮やかな琥珀色のいも羊羹。

道南産大粒小豆「大納言」入り。

はこだて柳屋本店

〈芽室町〉

お菓子のまさおか(河西郡芽室町東1条2丁目2番地)

商品名:中華まんじゅう

特徴 :十勝産小豆のこし餡をたっぷりと使用した十勝発のお菓子。

十勝ブランド認証品。

お菓子のまさおか

〈大空町〉

すがの商店(網走郡大空町東藻琴353)

商品名:生どら焼

特徴 :オホーツク圏の「あずき」から手作りした餡と

生クリームをミックスして、生地で包んだ「どら焼」。

すがの商店

〈旭川市〉

共成製菓旭豆総本舗(旭川市宮下通16丁目右1号)

商品名:甘酒甘納豆

特徴 :高砂酒造「国士無双」の酒粕を、北海道産金時甘納豆にコーティングした、

ふわりと優しい甘酒の風味の甘納豆。

共成製菓旭豆総本舗

■ルールと賞品

1. 参加店舗にて「豆を使ったお菓子」を購入し、「北海道豆スタンプラリー2024パスポート」をもらってスタンプを押してもらう。

2. 2店舗目以降も、このパンフレットを持参し、お店の方に「豆スタンプラリー参加者です」と伝え、1と同様に「豆を使ったお菓子」を購入し、スタンプを押してもらう。

3. 希望の賞までスタンプが貯まったら、必要事項を明記の上、所定の切手を貼って郵便ポストに投函してください。

〈商品〉

・スタンプ10個 達成賞/10本

商品券(5,000円分)

・スタンプ5個以上 達成賞/20本

丸美珈琲店 ドリップカフェ飲み比べセット

・スタンプ3個以上 達成賞/70本

北海道産小豆と別海町産バター使用 あんバタセブン

