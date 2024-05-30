¥·¥¡¥ë²£ÉÍ¤¬³«¶È4¼þÇ¯µÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¡ªÇã¤¤Êª·ô¤ä¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹
Çã¤¤Êª·ô¤¬Åö¤¿¤ëInstagram¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
JR²£ÉÍ¾ÅÆî¥·¥Æ¥£¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥·¥¡¥ë²£ÉÍ¤Ï¡¢6·î18Æü(²Ð)¤Ë³«¶È4¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤òµÇ°¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¡¢6·î1Æü(ÅÚ)¡Á30Æü(Æü)¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¡Ö4¼þÇ¯Instagram¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¡Ö4¼þÇ¯LINE¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ä¡¢¡ÖJRE POINT¥È¥ê¥×¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡Ö4¼þÇ¯Instagram¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë¥·¥¡¥ë²£ÉÍ¤Î¸ø¼°Instagram¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¡¢6·î1Æü(ÅÚ)¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¥¯¥¤¥º¤ÎÅú¤¨¤ò¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç¡Ö¥·¥¡¥ë²£ÉÍ¤ªÇã¤¤Êª·ô10,000±ßÊ¬¡×¤¬1Ì¾¤Ë¡¢¡Ö¥·¥¡¥ë²£ÉÍ¤ªÇã¤¤Êª·ô3,000±ßÊ¬¡×¤¬10Ì¾¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇÂç500±ßÊ¬¤ÎÅÅ»Ò¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬Åö¤¿¤ë¡Ö4¼þÇ¯LINE¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤â¼Â»Ü¡£ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÀÇ¹þ800±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤·¡¢Å¹Æ¬¤ÇÄó¼¨¤µ¤ì¤¿Æó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤ÇÅÅ»Ò¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
Æ±¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï2¤Ä¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÍÑ°Õ¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¤Ï¡¢1¤Ä¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»²²Ã¤¬²ÄÇ½¡£300±ßÊ¬¤ÎÅÅ»Ò¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª¤Ë¡¢1²ó¤Ë¸Â¤êÄ©Àï¤Ç¤¤ë¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¢¤Ï¡¢3¤Ä¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£500±ßÊ¬¤ÎÅÅ»Ò¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª¤Ë¡¢ºÇÂç5²ó¤Þ¤ÇÄ©Àï¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢NewDays¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È(µû¤ÎËÌÃ¤¡¢Daily Table KINOKUNIYA¡¢¥Ë¥å¡¼¡¦¥¯¥¤¥Ã¥¯¡¢¶å½£²°¡¢ÂçÀî¿å»º)¡¢¤Ä¤±¤á¤óTETSU¡¢Ê¸²½Æ²¤ÏÂÐ¾Ý³°Å¹ÊÞ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤ªÆÀ¤Ë¤¿¤Þ¤ë3Æü´Ö¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â
¤µ¤é¤Ë6·î28Æü(¶â)¡Á30Æü(Æü)¤Î3Æü´Ö¤Ï¡¢¡ÖJRE POINT¥È¥ê¥×¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò³«ºÅ¡£JRE POINT¥«¡¼¥É(¥¯¥ì¥¸¥Ã¥Èµ¡Ç½¤Ê¤·)¸¶Â§100±ß(ÀÇÈ´)¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤3¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢JRE CARD(¥¯¥ì¥¸¥Ã¥Èµ¡Ç½¤¢¤ê)¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÊ§¤¤¤Ç¸¶Â§100±ß(ÀÇÈ´)¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢²¼µURL¤«¤é³ÎÇ§¤ò¡£4¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¥·¥¡¥ë²£ÉÍ¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¢£¥·¥¡¥ë²£ÉÍ
½»½ê¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶èÆî¹¬1ÃúÌÜ1¡¾1 JR²£ÉÍ¥¿¥ï¡¼ B1¡ÁB3
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ÜºÙ¡§https://www.cial.co.jp/yokohama/news/detail.php?topics_id=458
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/cial_yokohama?igsh=MW5hcnNnNzBoeXFtOA==
¸ø¼°LINE¡§https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=cialyokohama
(ÅÄÃæºÌÊ¸)