X(旧Twitter)はアカウントがこれまで「いいね」した投稿を誰でもチェックできるように公開していました。しかし、この「いいね」欄が間違った行動を助長するものであるとして、間もなく閉鎖されるとXのエンジニアリングディレクターを務めるHaofei Wang氏が明かしています。X is hiding likes to encourage ‘edgy’ engagement - The Verge

Yeah, we are making likes private.



Public likes are incentivizing the wrong behavior. For example, many people feel discouraged from liking content that might be "edgy" in fear of retaliation from trolls, or to protect their public image.



Soon you’ll be able to like without… https://t.co/vPGllc4pB0— Haofei (@wanghaofei) May 22, 2024

what’s the difference between a “like” and a “bookmark” then?



”like”/❤️ was originally a ⭐️. we should have never moved away from that.— jack (@jack) May 22, 2024

The author can see who liked their posts vs they cannot see who bookmarked it



Agree on the star, i liked it— Enrique (@enriquebrgn) May 22, 2024

keep spicy likes private by hiding your likes tab 👀🌶️



available to Premium subscribers



Premium > preferences > early access pic.twitter.com/52eJ6r2feG— X (@X) September 14, 2023

https://www.theverge.com/2024/5/23/24163155/twitter-x-likes-hide-defaultX should bring back stars, not hide 'likes' | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2024/05/23/x-should-bring-back-stars-not-hide-likes/X Confirms Plan to Make 'Likes' Private, Remove Likes Tab From Profiles - MacRumorshttps://www.macrumors.com/2024/05/23/x-twitter-to-make-likes-private/Wang氏は「いいねを非公開にします。いいね欄を公開することは間違った行動を助長するためです。例えば、荒らしからの報復を恐れたり、自分のイメージを守るために、『過激』かもしれないコンテンツにいいねすることをためらう人が多くいます。そこで、間もなく誰が見ているかを気にせず『いいね』できるようにします。投稿に『いいね』するほど『おすすめ』アルゴリズムがより良くなることもお知らせします」と投稿し、いいね欄を非公開にすることを発表しました。これに対して、Twitterの創業者であるジャック・ドーシー氏は「では『いいね』と『ブックマーク』の違いは何でしょうか?『いいね』はもともと星マークでした。我々はそこから決して離れるべきではありませんでした」と指摘。これに対してXのソフトウェアエンジニアであるEnrique Barraganさんは、「投稿者は誰が自分の投稿に『いいね』したかを確認できますが、誰が『ブックマーク』したかは確認できません。星マークについては同意します。私はあれが好きでした」と投稿し、「いいね」と「ブックマーク」の違いを説明しています。Xのいいね欄が非公開になるのは、多くの著名ユーザーがさまざまなNSFWコンテンツや不快なコンテンツに「いいね」したことで非難を浴びたことが影響しているとテクノロジーメディアのThe Vergeは指摘。例えば、アメリカのテキサス州上院議員であるテッド・クルーズ氏と駐英中国大使の劉暁明氏はXアカウントでポルノコンテンツを「いいね」したことで炎上。Xのイーロン・マスク氏もトランスフォビアな投稿に「いいね」して炎上したことがあります。なお、Xは有料サブスクリプションサービスであるX Premiumにおいて「いいね」欄を非表示にする機能を提供していました。