¾¾ËÜ½á¤ÎÆÈÎ©È¯É½¤ÇÉúÀþ²ó¼ý¡©¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¡×ÌÁÍ§¡¦ÂçÁÒÃéµÁ¤Î¡È°ÕÌ£¿¼Åê¹Æ¡É

《私がまだ新しい世界に足を踏み入れたばかりの頃、ファンのみなさんが私に温かい手を差し伸べてくださいました。それからの⻑い年月、多くの支えと励ましをいただきながら成⻑させてくださったこと、心から感謝しております。この度、2024 年 5 月 30 日をもちまして、個人としては独立することを決意いたしました》

5月16日、松本潤(40)が事務所のHPで、5月30日をもってSTARTO ENTERTAINMENT 社を退所することを発表した。デビュー25 周年という節目の年に独立することとなった。嵐としてのエージェント契約は STARTO ENTERTAINMENT 社と継続していくという。

STARTO ENTERTAINMENTでの最後の仕事は、5月29日、30日に京セラドーム大阪でおこなわれる「WE ARE! Let’s get the party STARTO!!」になるという。

同ライブで演出を担当している松本。4月10日に行われた東京ドーム公演では裏方に徹してステージに立つことはなかったが、独立前最後となる大阪公演では壇上にあがるのか注目が集まる。

電撃発表の3日前、そのイベントで松本とともに演出を務めるSUPER EIGHTの大倉忠義(39)が自身のXで意味深投稿をしていた。

「もう少し自分のために生きてもいいかな?って最近思う」

大倉はかねて関西を拠点とするSTARTO社のタレントたちを束ねるリーダー的存在であり、後輩グループなどをプロデュースすることも。4月29日には関西発のグループによる新プロジェクト・KAMIGATA BOYZの旗振り役を務めることも発表されたばかりだ。

大倉の投稿にファンは《自分の人生は自分のもの。自分を大切にしてね》《一度きりの人生です!もう少しと言わず、思いっきり自分のために生きてください》などと、大倉の決断を支持するというリプライが。また《ここ最近のX見ると大倉結婚発表しそうな気するな〜》《たっちょん、もしや結婚???》との声もあがっていた。

大倉の胸中とはーー。音楽関係者が推察する。

「松本さんと仲の良い大倉さんはすでに“退所報告”を受けていたのではないでしょうか。“東の松潤・西の大倉”と称されるほど2人は演出や後輩育成に尽力してきました。そんな関係であった松本さんが独立の道を選んだことを知り、自分の今後の身の振り方を考えたのかもしれません」

結婚説まで浮上ししていた大倉の意味深投稿には“我が道を行く”松本の決断が関係していたのかもしれないーー。