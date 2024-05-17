¥¢¥ó¥À¡¼250Ëü±ß¤ÎÆü»º¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¡×¤Ê¤¼¿Íµ¤¡© ²ÃÂ®´¶¥¤¥¤¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡© ¡ÖNOTE¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï
Æü»º¤ÎÅÅÆ°¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¡ÖNOTE¡Ê¥Î¡¼¥È¡Ë¡×
¡¡Æü»º¡Ö¥Î¡¼¥È¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Æ±¼Ò¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡
¡¡¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢Á´¼Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡Êe-POWER¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡½éÂå¥Î¡¼¥È¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁÖ²÷¤ÊÁö¤ê¤È¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¤ÁõÈ÷¤Ç¼«ºß¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç2005Ç¯1·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡ª¡×¤á¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡ª ²èÁü¤ò¸«¤ë¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤½¤Î¸å¡¢2012Ç¯9·î¤Ë2ÂåÌÜ¤Ø¤È¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¡£
¡¡È¯Çä¤«¤é4Ç¯¸å¤Î2016Ç¯11·î¤Ë¤Ï½¾Íè¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¼Ò¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¥«¥¿¥Á¤Ç¡¢Æü»ºÆÈ¼«¤ÎÅÅÆ°¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¡Öe-POWER¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢2020Ç¯11·î¤Ë¸½¹Ô¤È¤Ê¤ë3ÂåÌÜ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡3ÂåÌÜ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤Þ¤ÇÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤òÇÑ»ß¤·¡¢Á´¼Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡Êe-POWER¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤ÆÅö»þ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö2ÂåÌÜ¤Ç¤Ï7³ä°Ê¾å¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬e-POWER¤òÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Îe-POWER¤È¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÈ¯ÅÅÀìÍÑ¤È¤·¤Æ»È¤¤¤½¤ÎÅÅµ¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥â¡¼¥¿¡¼¤ò¶îÆ°¤µ¤»¤ëµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£
¡¡100%¥â¡¼¥¿¡¼¤Ç¶îÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢È¯¿Ê»þ¤«¤éºÇÂç¥È¥ë¥¯¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢»×¤¤ÄÌ¤ê¤Î²ÃÂ®¤äÀÅ¤«¤Ç¿´ÃÏ¤¤¤¤Áö¤ê¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤áÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊBEV¡Ë¤Î¤è¤¦¤ÊÎÏ¶¯¤¯¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤²ÃÂ®¤ÈÍ¥¤ì¤¿ÀÅ½ÍÀ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡ÖÅÅµ¤¤ÎÁö¤ê¡×¤¬ÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¢¥¯¥»¥ëÁàºî¤Ç¡¢²Ã¸ºÂ®¤Ç¤¤ë¥Ú¥À¥ëµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ä²¼¤êºä¤Ê¤É¤Ç¡¢¿´ÃÏ¤¤¤¤¥ï¥ó¥Ú¥À¥ë´¶³Ð¤ÎÁö¤ê¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¥Ú¥À¥ë¤È¤ÎÆ§¤ßÂØ¤¨²ó¿ô¤¬¸º¾¯¤·¡¢±¿Å¾¤Ë¤è¤ëÈèÏ«¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤â¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Î¡¼¥È¤Î4WD¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡Öe-POWER 4WD¡×¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ50kW¤ò¸Ø¤ë¥ê¥¢¥â¡¼¥¿¡¼¤È¥â¡¼¥¿¡¼À©¸æµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢È¯¿Ê¤«¤é²ÃÂ®¡¦¸ºÂ®¡¢¤½¤·¤Æ¥³¡¼¥Ê¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¾ìÌÌ¤Ç°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ëÁö¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë³¹Ãæ¤Ç±¿Å¾¤¹¤ë¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¶îÆ°¤Ë¤è¤ë¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Ï¶¥¹ç¼Ö¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¸ÄÀ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Î¡¼¥È¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢¡ÖX¡×¤Î229Ëü9000±ß¤«¤é¡ÖX FOUR¡×¤Î258Ëü600±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÅìµþÅÔÆâ¤Ë½»¤àA¤µ¤ó¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö2ÂåÌÜe-POWER¤«¤é3ÂåÌÜe-POWER¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¸åÀÊ¤ä²Ù¼¼¤¬¤ï¤ê¤«¤·¹¤¤¤³¤È¤ä¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤Æ¤ÎÅÅÆ°´¶¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À2ÂåÌÜ¤Ç¤Ï¥¢¥¯¥»¥ë¤À¤±¤Ç´°Á´Ää»ß½ÐÍè¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢3ÂåÌÜ¤Ç¤Ï½ÐÍè¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÅÀ¤Ï´°Á´Ää»ß¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÌá¤·¤ÆÍß¤·¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Ç¤Ï¡¢Æü»ºÈÎÇäÅ¹¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼óÅÔ·÷¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Î¡¼¥È¤ÏÆü»º¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÇä¤ì¶Ú¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¼ãÇ¯ÁØ¤«¤éÇ¯ÇÛÁØ¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¤ªµÒÍÍ¤¬¾è¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿2023Ç¯½©¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¹¥¤ß¤Ê¤Î¤Ç»¿ÈÝ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡ØÁ°¤Î´é¤Î¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤µ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ø¼Â¼Ö¤ò¸«¤¿¤é¥¢¥ê¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¤Ê¤ª¥Î¡¼¥È¤Ë¤ÏÇÉÀ¸¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡Ö¥Î¡¼¥È ¥ª¡¼¥é¡×¤È¤¤¤¦¥â¥Ç¥ë¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤Ï¤Þ¤À¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¶á¤¤¤¦¤Á¤ËÆ±ÍÍ¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á°½Ð¤ÎÆü»ºÈÎÇäÅ¹¤Ç¤â¡Ö¶á¡¹¥ª¡¼¥é¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤³¤Á¤é¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£