最近の映画、セックスシーンが減少していることが判明

映画の中にセックスシーンが登場する割合が、年々減少していることがアメリカの調査で新たに明らかになった。米が興味深いデータを紹介している。

調査の対象となったのは、2000年以降アメリカで最も興行収入をあげた250本の実写映画。セックスシーンやヌードシーンの有無を「なし」から「激しい」までの尺度でランク付けしたところ、セクシャル描写のレベルが40%にまで減少していることが明らかになった。

2000年代には、高興収の映画でセクシャル描写が全くない作品は、全体のわずか20%前後だった。それが過去数年では、40~50%になっている。

こうした顕著な変化は、映画における過激な描写のうち、セクシャル描写に限ったものであるようだ。The Economistに掲載の別のグラフでは、「ドラッグ」「暴力」「卑語」が含まれる高興収映画の本数推移も表されており、これらは年によって上下はあれど、「セックス」のみが年を追うごとに如実に下降している。このことから、映画製作の現場ではセックスシーンを扱う機会が明確に減少していることがわかる。

映画のセックスシーンについては、その作り方も受け取られ方も、時代とともに大きく変化している。近年は、撮影現場の誰もが安心してセックスシーンに取り組めるため助力する「インティマシー・コーディネーター」にも注目が集まっている。Economistの記事に登場するイタ・オブライエンによれば、セックスシーンはキャラクターとストーリーテリングのためのものであり、インティマシー・コーディネーターはそうしたシーンが本当に物語の中で重要なものなのかどうか、フィルムメーカーにしばしば再考を促す。こうした会話の結果として、脚本が変更されたり、セックスシーンが削除されたりすることもあるという。

また、現在の若い世代の観客の間では、映画やドラマのセックスシーンは不要であるとする割合が高まっている。カリフォルニア大学ロサンゼルス校が2023年に行ったによれば、Z世代における約半数が「たいていのTV番組や映画のプロットにセックスは必要ない」と考えている。DC映画のスーパーマン役で知られる俳優のヘンリー・カヴィルも、「最近はセックスシーンが多用されすぎることもたびたびあります。“本当に必要なのかな? ただ服を脱いでるだけじゃないか?”という感覚に陥ったり」との。

