金沢vsYS横浜 スタメン発表
[4.14 J3第10節](ゴースタ)
※14:00開始
主審:原田雅士
<出場メンバー>
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 31 上田樹
DF 3 畑尾大翔
DF 4 井上竜太
DF 25 小島雅也
DF 39 庄司朋乃也
MF 6 梶浦勇輝
MF 8 大山啓輔
MF 14 石原崇兆
MF 15 西谷優希
FW 30 大谷駿斗
FW 77 マリソン
控え
GK 21 山ノ井拓己
DF 5 櫻井風我
DF 16 毛利駿也
DF 38 山本義道
MF 17 加藤大樹
FW 9 土信田悠生
FW 11 杉浦恭平
監督
伊藤彰
[Y.S.C.C.横浜]
先発
GK 31 岡本享也
DF 5 大嶋春樹
DF 17 端野拓馬
DF 26 大越寛人
MF 10 山本凌太郎
MF 15 冨士田康人
MF 18 藤島樹騎也
MF 30 小島秀仁
FW 11 ピーダーセン世穏
FW 32 松村航希
FW 67 オニエ・オゴチュクウ
控え
GK 21 高橋クリス
DF 19 ヴァンイヤーデン・ショーン
DF 25 西山峻太
MF 7 菊谷篤資
MF 14 脇坂崚平
MF 33 橋本陸斗
MF 39 奥村晃司
監督
倉貫一毅
※14:00開始
主審:原田雅士
<出場メンバー>
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 31 上田樹
DF 3 畑尾大翔
DF 4 井上竜太
DF 25 小島雅也
DF 39 庄司朋乃也
MF 6 梶浦勇輝
MF 8 大山啓輔
MF 14 石原崇兆
MF 15 西谷優希
FW 30 大谷駿斗
FW 77 マリソン
控え
GK 21 山ノ井拓己
DF 5 櫻井風我
DF 16 毛利駿也
DF 38 山本義道
MF 17 加藤大樹
FW 11 杉浦恭平
監督
伊藤彰
[Y.S.C.C.横浜]
先発
GK 31 岡本享也
DF 5 大嶋春樹
DF 17 端野拓馬
DF 26 大越寛人
MF 10 山本凌太郎
MF 15 冨士田康人
MF 18 藤島樹騎也
MF 30 小島秀仁
FW 11 ピーダーセン世穏
FW 32 松村航希
FW 67 オニエ・オゴチュクウ
控え
GK 21 高橋クリス
DF 19 ヴァンイヤーデン・ショーン
DF 25 西山峻太
MF 7 菊谷篤資
MF 14 脇坂崚平
MF 33 橋本陸斗
MF 39 奥村晃司
監督
倉貫一毅