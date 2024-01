バンダイが販売するマスコット入り入浴剤「びっくらたまご」シリーズから、「びっくらたまご お風呂でポケモンつりVol.2」が登場!

「びっくらたまご お風呂でポケモンつりVol.2」は、お風呂でポケモンつりが楽しめる「びっくらたまご お風呂でポケモンつり」のシリーズ第2弾。

ギャラドス・コイキング・ホエルコ・ラブカス・ナマコブシの全5種類のマスコットのうちいずれか1つが入っています☆

バンダイ「びっくらたまご お風呂でポケモンつりVol.2」

価格:715円(税込)

発売日:2024年1月22日(月)

セット内容:釣り竿&マスコット入り入浴剤(1個)

種類:全5種

販売店舗:全国の量販店・ドラッグストア・玩具店・家電量販店の日用品売場・玩具売場など

バンダイの大人気マスコット入り入浴剤「びっくらたまご」シリーズから、「びっくらたまご お風呂でポケモンつりVol.2」が登場!

入浴剤が溶けると、中からモンスターボール型の浮きとポケモンのマスコットが出てきます。

付属の釣り竿で、浮きの輪っかに釣り針をひっかけてポケモンの釣り体験ができるシリーズです!

水色の入浴剤は溶けるとシャボンの香りがして、お湯は水色になります。

お湯がにごるので、何が出るかは釣ってからのおたのしみです☆

入浴剤から出てくるマスコットはコイキング・ギャラドス・ホエルコ・ラブカス・ナマコブシの全5種です。

※マスコットは1袋にいずれかひとつが入っています

※マスコットの種類は選べません

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります

※掲載している写真と、実際の商品とは多少異なる場合があります

コイキング

魚ポケモンの元祖コイキング!

王冠のような背びれが特徴的です。

ギャラドス

コイキングの進化ポケモンのギャラドス。

青いうろこや特徴的なヒゲも再現されています☆

ホエルコ

丸いからだが特徴的なホエルコ。

つぶらな瞳や歯も細かく再現されています☆

ラブカス

横から見るとハート形に見えるラブカス。

かわいらしい口や頬にも注目です。

ナマコブシ

ナマコがモデルのポケモン、ナマコブシのマスコット。

ピンク色のつぶらな瞳や大の字の口がチャームポイントです☆

付属の釣り竿で、お風呂でポケモンつりを楽しめるマスコット入り入浴剤。

バンダイ「びっくらたまご お風呂でポケモンつりVol.2」は、2024年1月22日(月)より全国の量販店・ドラッグストアなどで販売開始です☆

