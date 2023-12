30年前、生活費を捻出するのに苦労していた男性は、大切にしていた自身の宝物を売ってしまった。「家族のためなら」とためらうことなく売りに出し、その後も必死に働いた男性。それから何十年が経ち、父親のこの行動を知っていた娘が恩返しのためにあることを決行、その様子がTikTokでシェアされた。娘の素敵な親孝行に感動の声が広がっていることを、米ニュースメディア『People.com』などが伝えた。

米ミシシッピ州に住むリンジー・ムーアさん(Lindsey Moore)は今年、父親テッド・ロバーさん(Ted Lawver)に特別なプレゼントを用意していた。そして早めのクリスマスプレゼントとして、サプライズでテッドさんを驚かせることにした。

リンジーさんはプレゼントを渡した際の一部始終を、動画で撮影していた。リンジーさんはプレゼントを渡す前、テッドさんにメッセージがぎっしりと書かれたクリスマスカードを手渡した。文字が小さかったためか、テッドさんは「読めないよ」と言っており、隣にいたリンジーさんの母親が読み上げ始めた。

「一番ハッキリと覚えている子どもの頃の記憶は、パパが私たちを置いてコミック本専門書店へ向かった時のことです。当時は経済的に苦しくて、パパは一番大切にしていたものを売ろうとしていたんです。その瞬間、パパが自分を犠牲にしたと分かったし、その事実が『将来、自分の家族が大変な思いをしないように、必要なことは何でもするんだ』と教えてくれたんです。あの時から私の心に残る教訓となり、他人を大切にすることの価値を教わりました。」

「パパが生活費に充てるお金を手にしてお店から戻ってきた時、当時の7歳の私は、それを買い戻そうと心に決めていました。恩返しをするためには、一生懸命働かなければいけないことも分かっていました。あの時の借りを完全に返すことはできないけれど、7歳の時の私は約束を果たすことができて、大喜びしていると思います。今までありがとう。」

この手紙を読み上げる間、テッドさんは当時のことを思い出して様々な感情が込み上げてきたのか、メガネを外して静かに耳を傾けた。そして手紙を読み終えると、手紙と一緒に渡された小さな紙袋から赤い包み紙を取り出して広げた。そこにはテッドさんが30年前に売ってしまった、NFL(プロアメリカンフットボールリーグ)のチーム「マイアミ・ドルフィンズ」で活躍していたダン・マリーノ元選手(Dan Marino)のトレーディングカードがあった。しかも、トレーディングカードの中でも価値が高いとされる、その選手の最初に発行された「ルーキーカード」と呼ばれるものだった。

包み紙を広げる際にテッドさんは、「何だか分かっているよ」と言っており、テッドさんは当時売ってしまったものを覚えていた。たった1枚のカードでも、テッドさんにとってはそれほど思い入れのあるものだった。

30年越しに思い出の大切なカードを目の前にしたテッドさんは、感極まった様子を見せた。立ち上がってリンジーさんのもとへ向かって娘とハグをしたテッドさんが、涙を拭ったところで映像は終わっている。

プレゼントしたカードが、いくらだったのかは明かされていない。しかし、オークションサイト「eBay(イーベイ)」では4996.96ドル(70万円以上)で取引されているものもあり、リンジーさんはカードを手に入れるのに相当苦労したはずだ。

リンジーさんがこの動画を自身のTikTokアカウントに投稿すると、再生回数が1100万回を超えるほどの反響を呼んだ。コメント欄には、「メガネを外した瞬間が感動的」「なんて素晴らしい父親なんだ。尊敬する」「娘さんの行動が素敵すぎる」「最高のプレゼントになったね」といった声が多数届いた。

テックインサイト編集部ではリンジーさんに、感極まったテッドさんとハグをした時にどんな気持ちだったのか、また今回の動画で人々が何を感じ取ってくれることを願っているのかをうかがうべく取材を申し入れている。

