英国船社「サガクルーズ」が運航する「スピリット・オブ・ディスカバリー号」は、乗客定員数が999人、乗組員数が517人で、全長236メートルもある大型豪華客船だ。この人気客船でクルーズを楽しんでいた乗客たちが、死を覚悟するほどの恐ろしい状況に見舞われた。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えている。

スピリット・オブ・ディスカバリー号は現地時間10月24日、英ハンプシャー州にあるポーツマス国際港からスペインのカナリア諸島を巡る14日間のクルーズへと出港した。しかし、旅も折り返しとなった今月4日、北大西洋の一部であるビスケー湾で天気が崩れ、海は荒れて高波に見舞われた。

同船は自動安全システムが作動して大きく左に方向転換し、その際に高波に乗り上げて船体が大きく揺れ出した。船長からは船内放送で「その場にしゃがむか伏せるように」と指示があったというが、突然の衝撃により怪我をする乗客が相次いだ。乗客の一人だったジャン・ベンダルさん(Jan Bendall、75)は『BBC(英国放送協会)』の取材に応じ、次のように語っている。

「夫と一緒に命がけで(物に)しがみついていました。とても恐ろしかったです。私はあまり物事を恐れるタイプではありませんが、それは非現実的でした。負傷者がいたため、部屋で待機するように言われた土日(今月4〜5日)の間は、ダイニングルームに臨時の医療エリアが設けられていました。そのような状況でも乗組員の皆さんの対応は本当に素晴らしかったです。」

また、乗客のアラン・グリセデールさん(Alan Grisedale)は「高波によってテーブルが宙を飛んでいた」と話しており、なかには死を覚悟して家族にテキストメッセージで別れの言葉を送る人もいたそうだ。

同船は海が荒れている間、15時間ほど海上で停止したままだったという。そしてスペイン北西部のラ・コルーニャ港へ寄港する予定だったが、同港が悪天候により閉鎖されていたため、そのままポーツマス国際港へ向かい、今月6日に帰港した。

今回の事故による負傷者は100人に上るとも言われ、そのうち重傷だった5人が病院へ搬送された。その後、サガクルーズの広報担当者はこのように声明を発表した。

「スピリット・オブ・ディスカバリー号は、イギリスへ向かっていた今週末に厳しい気象条件に見舞われてしまいました。同船は常に安全を保っていましたが、嵐の影響で一部の乗客が負傷しました。負傷した乗客は医療スタッフによって直ちに治療が施されています。」

「明らかに私たちの制御範囲を超えた天候でした。しかしながら我々は、すべての乗客の皆様に心からお詫び申し上げます。災難に見舞われた皆様は、海が穏やかになったあと帰港して、現在は無事に帰還されています。」

同クルーズでは主に50歳以上を対象としており、今回も乗客のほとんどが高齢者だったようだ。ちなみに今年10月には、450日以上も連続でクルーズ旅行を楽しんでいるオーストラリア人の高齢夫婦が話題になった。この夫婦は、長旅の理由について「高齢者施設に住むより安い」と話していた。

