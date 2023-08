このほどAmazon配達員のある行動が配達先の監視カメラに捉えられ、大注目されている。日差しが照りつける暑さの中、エアコンが付いていない車で乗りつけ、民家の裏庭に荷物を置きに来た配達員は、プールに設置されていた飛び込み台へ向かうと、服を着たまま頭から美しいフォームでプールに飛び込んだのだ。英ニュースメディア『Metro』などが伝えた。

話題の動画が撮影されたのは、米カリフォルニア州ガーデナ市にある民家で、動画には荷物を届けに来たAmazon配達員の男性が映っている。携帯電話を片手に見ながら配達先の住人の指示を確認している男性は、荷物を持ってプールのある民家の裏庭までやって来ると、荷物を指定場所に置いて配達完了を報告するために写真を撮影した。

撮影を終えた男性はすぐに次の配達へ向かうはずだったが、なぜか持っていた携帯電話やポケットの中の物を取り出し、近くにあったテーブルの上に置いた。そしてプールの方へ歩いていき、そばにあった飛び込み台の上に立つと、大きくジャンプをして頭からプールへ飛び込んだのだ。

男性は洋服を脱いでおらずAmazon配達員のベストも着たままだったが、少しも躊躇することなく豪快なダイブを決めた。配達員がこのような行動を取ったのは、この家の住人が配達員に「もし泳ぎたければ、どうぞ泳いでいってください」とメッセージを残していたためだ。動画では雲一つない青空が確認でき、この日は気温が30度に到達するほどの暑さだったという。強い日差しが照り付ける中で働く配達員に対し「少しでも涼んでほしい」と思った家主の粋な心遣いだった。

完璧すぎるほどきれいにプールへ飛び込んだAmazon配達員の姿を捉えた動画がネット上で公開されると「最近は本当に暑いからね。これには大賛成だ」「お金もかからない最高の親切」「なんて素敵な申し出だ」「見ていてこっちまで嬉しくなるね」など大絶賛の声が寄せられた。

ちなみに昨年12月には、Amazon配達員がペットのニワトリに悪戦苦闘する映像がネット上でシェアされ、大勢の笑いを呼んでいた。

画像は『CJ Country Radio 2023年7月24日付Facebook「An Amazon Driver Goes for a Swim in Somebody's Pool」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 iruy)