¡Ö¤³¤Î¶â³Û¤«¼«Í³·ÀÌó¤«Áª¤ó¤Ç¤¯¤ì¡×¡¡Íý²ò¤·¤¿»ö¼Â¾å¤ÎÀïÎÏ³°¡ÄÌÂ¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂàÃÄ
±¿Ì¿¶¸¤Ã¤¿2012Ç¯¤Î±¦¸ªÃ¦±±¤È¿ÙÂÓÃÇÎö¡Ä¡ÖÇ¼ÆÀ¤¤¤¯ÂÇ·â¡×¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿
¡¡Ìîµå¿ÍÀ¸¤Î»õ¼Ö¤¬¶¸¤Ã¤¿¤Î¤Ï2012Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿ºä¸ýÃÒÎ´»á¤Ï¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤ÎÇ¯¤Ë±¦¸ªÃ¦±±¤È¿ÙÂÓ¤ÎÃÇÎö¤ò·Ð¸³¡£¤½¤Î¸å¤ÏËÜÍè¤ÎÂÇ·â¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤ÏÂàÃÄ¤òÁªÂò¤¹¤ë¡£¡ÈºÇ¸å¤Î¶áÅ´Àï»Î¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÃË¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ï¢ºÜ¤ÎÂè9²ó¤Ï¡Ö»õ¼Ö¤¬¶¸¤Ã¤¿Âç²ø²æ¤È¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÂàÃÄ¡×¡£
¡¡2012Ç¯¡£¿Íµ¤¡¢¼ÂÎÏ¤È¶¦¤Ë¡È¥Á¡¼¥à¤Î´é¡É¤À¤Ã¤¿ºä¸ý»á¤ÏÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢5Ç¯Ï¢Â³¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¡¢¤½¤·¤Æ¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡£²¬ÅÄ¾´ÉÛ´ÆÆÄ¤«¤é¤â¡ÖÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¼«Í³¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡£¤É¤ì¤À¤±ÂÇ¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ªÁ°¤Ï»È¤¦¤«¤é¡×¤È¡¢ÉÔÆ°¤Î1ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡³«ËëÄ¾¸å¤Ï¡ÖËèÇ¯¹±Îã¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼«¤é¤âÇ§¤á¤ë¡È¥¹¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¡É¡£½ù¡¹¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢¸òÎ®Àï¤ËÆþ¤Ã¤Æ5·î17Æü¤Îµð¿ÍÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç»ö·ï¤Ïµ¯¤¤¿¡£½é²ó¤Î¼é¤ê¤ÇºäËÜÍ¦¿Í¤¬Êü¤Ã¤¿Àõ¤¤Èôµå¤ò¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿ºÝ¡¢±¦¸ª¤òÃÏÌÌ¤Ë¶¯ÂÇ¡£¼«¤éµ¯¤¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ºÉé½ýÂà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¤¢¤Ð¤é¤¬ÀÞ¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤·¤ò´¬¤¤¤¿¤é¤¤¤±¤ë¤«¤Ê¤¡¤È¡£¤Ç¤â¡¢µ¯¤¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢±¦¸ª¤ò¤ß¤¿¤é¥Ü¥³¤Ã¤Æ¹ü¤¬Èô¤Ó½Ð¤Æ¤ë¡£¤¢¡¢¤³¤ì¤Ï¥ä¥Ð¤¤¤Ê¤È¡×
¡¡¤¹¤°¤µ¤ÞÉÂ±¡¤Ë¸þ¤«¤¤¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤Ï¡Ö±¦¸ª¸ªº¿´ØÀá¤ÎÃ¦±±¡×¤È¡Ö±¦¸ªð×ÂÓÃÇÎö¡×¤Î½Å¾É¤À¤Ã¤¿¡£5¤«·î´Ö¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·Ð¤Æ¡¢10·î5Æü¤ËDH¤Ç1·³Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡Ö¡Ê¥Ð¥Ã¥È¤Î¡Ë¥È¥Ã¥×¤Î°ÌÃÖ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÌá¤¹¤¿¤á¤Ë¤«¤Ê¤ê»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¤ÏÇ¼ÆÀ¤¤¤¯ÂÇ·â¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ÂÇ·âÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤ê¡¢¶ì¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2013Ç¯¤Ïµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÆÏ¤«¤ºÂÇÎ¨.230¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò±é¤¸¤¿2014Ç¯¤âÂÇÎ¨.235¤È¡¢¡È°ÂÂÇÀ½Â¤µ¡¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿»Ñ¤Ï±Æ¤òÀø¤á¤¿¡£¡Öº£»×¤¦¤È¡ÈÁ°¤Î·Á¡É¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Í£°ì¤Î¸å²ù¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Åö»þ¤Ï»å°æ²ÅÃË¤ä½ÙÂÀ¤é¤¬¤ª¤ê¡¢³°Ìî¤ÎÄê°ÌÃÖÁè¤¤¤¬¤·Îõ¡£½ù¡¹¤Ë½Ð¾ìµ¡²ñ¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
2015Ç¯9·î¡¢µåÃÄ¤«¤é¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·¡Ö¤³¤Î¶â³Û¤«¼«Í³·ÀÌó¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¡×
¡¡2015Ç¯¤Ï³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤¬¡¢5·î¤Ë½Ð¾ìÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ1·³Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ²Æ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£9·î¾å½Ü¡¢¿À¸Í¤Ë¤¢¤ë2·³»ÜÀß¤ÇÎý½¬¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡ÖÏÃ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÆÍÁ³¡¢µåÃÄ¤«¤é¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ò¤¯¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤ä¤í¤¦¡©¡¡¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â»þ´üÅª¤ËÁá¤¤¡£²¼¸ò¾Ä¤ÎÏÃ¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¸þ¤«¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Éô²°¤ËÆþ¤ë¤ÈµåÃÄ´´Éô¤¬Â·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö»þ¤ÎÇ¯Êð7500Ëü±ß¤«¤éÌîµå¶¨Ìó¾å¤Î¸º³ÛÀ©¸Â¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¸ºÊð¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¶â³Û¤«¼«Í³·ÀÌó¤«Áª¤ó¤Ç¤¯¤ì¡×¡£¿ôÊ¬¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢4Ç¯Ï¢Â³¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤äºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Ê¤É¡¢ÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¸ùÀÓ¤Ï¾Î¤¨¤é¤ì¤¿¤¬¡¢»ö¼Â¾å¤ÎÀïÎÏ³°¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Äó¼¨¤µ¤ì¤¿¶â³Û¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤½¤Î¾ì¤Ç¡¢ºä¸ý»á¤ÏÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¼«Í³·ÀÌó¤òÁªÂò¡£Éô²°¤ò½Ð¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë¥í¥Ã¥«¡¼¤òÀ°Íý¤·µå¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¶â³Û¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¾¡Éé¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬¤¢¤ë¤«¡¢É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤«¤¬Âç»ö¡£¤â¤¦1²ó¡¢¾¡Éé¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óµåÃÄ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥é¥À¥é¤¤¤Ã¤Æ¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤ÏÌîµå¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡¡10·î1Æü¡¢µåÃÄ¤«¤éÂàÃÄ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¶áÅ´¤ò´Þ¤á¡È¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¡É¤Ç²á¤´¤·¤¿13Ç¯´Ö¤Ë¼«¤é½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤ò³Í¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëµåÃÄ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡×¡£´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡Ê¶¶ËÜ·ò¸ã / Kengo Hashimoto¡Ë