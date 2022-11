TwitterとAppleを巡っては、Twitterのイーロン・マスクCEOがトランプ元大統領のアカウントを復活させたとたんにAppleのフィル・シラー氏がアカウントを削除するなど、微妙な空気が漂っています。そんな中でマスクCEOが、Appleによる広告出稿がほぼ停止したこと、さらに「TwitterをApp Storeから締め出す」と脅されたことを明らかにしています。

マスク氏のツイートは「AppleはTwitter上の広告をほぼ停止しました。アメリカでの言論の自由を嫌っているんでしょうか?」「どうしたんだ、ティム・クック?」というもの。

Apple has mostly stopped advertising on Twitter. Do they hate free speech in America?— Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

What’s going on here @tim_cook?— Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

マスク氏が当該ツイートを行う1時間前に、ニュースサイト・Finantial Timesのハンナ・マーフィー氏が「広告部門の上級幹部によると、マスク氏は広告出稿を控えた企業のCEOたちに個人的に電話をしたらしく、マスク氏と直面するのを避けるために支出を最小限に抑える企業が出ています」と報じていて、その相手のうちの1人をマスク氏が自ら明かしたような形となっています。

ICYMI: Musk has personally called CEOs of brands that have curbed advertising in order to berate them, according to a senior ads exec This has lead some to reduce their spend to the bare minimum required so as to avoid further confrontation with himhttps://t.co/eUwmKROUNB— Hannah Murphy (@MsHannahMurphy) November 28, 2022

これに続けて、マスク氏は「AppleはTwitterをApp Storeから締め出そうと脅してきました。理由はわかりません」ともツイート。

Apple has also threatened to withhold Twitter from its App Store, but won’t tell us why— Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

Appleはこの件について、記事作成時点ではコメントを発表していません。

Twitterにとって、Appleは2022年第1四半期だけで5000万ドル(約70億円)の収益をもたらす、最大の広告主でした。ユーザーは増加中ですが、多数の広告主が離脱するとも報じられており、影響が懸念されます。

なお、マスク氏はGoogle PlayやApp StoreといったアプリストアからTwitterが削除されて選択肢がなくなった場合は、スマートフォンを作ることになるとツイートしたことがあるので、App Storeからの締め出しは「Twitter Phone」への第一歩となる可能性があります。

