アメリカで50年以上放送されている人気トーク番組『ザ・トゥナイト・ショー』に出演した俳優のクロエ・グレース・モレッツさんが、司会を務めるジミー・ファロンさん相手に背負い投げパフォーマンスを披露して話題となっています。



https://twitter.com/FallonTonight/status/1592387683480793088

Chloë Grace Moretz Demonstrates Her Judo Skills on Jimmy (Extended) | The Tonight Show(YouTube)

https://youtu.be/kIghiXNyTvY?t=312



『キック・アス』に出演していた頃からマーシャルアーツを習っているというモレッツさん。

Amazon Prime Videoで配信中の主演作『ペリフェラル 〜接続された未来〜』のスタントコーディネーターから教わった柔道の技(背負い投げ)を披露します。

ファロンさんをソファの上に投げ飛ばして大喜びのモレッツさんでした。

SNSには多くの声が寄せられています。

・25歳なのに芸歴20年

・さすがヒット・ガール

・『ペリフェラル 〜接続された未来〜』も面白いけど『キック・アス』のパート3を作って欲しい

・クロエ最高

・彼女の笑い方が好きなんだよね

・MCU(マーベル・シネマティック・ユニバース)作品に出演していないのが不思議

・クロエはいくつになってもヒット・ガールにしかみえない

・ブラック・ウィドウ役とかピッタリだと思うんだけど

・『フィフス・ウェイブ』の続編はやらないのかな

・『ペリフェラル 〜接続された未来〜』は確かに面白いね

・柔道もやっちゃうのかよ

※画像:YouTubeより引用

https://www.youtube.com/watch?v=kIghiXNyTvY

(執筆者: 6PAC)