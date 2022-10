チャールズ国王(73)が、英BBCのテレビ番組『The Repair Shop』に特別出演した。アンティークの置き時計と陶磁器の修理を依頼した国王は、司会者の修理職人とすっかり意気投合。ジョークを飛ばして周囲を笑わせるなどとてもリラックスした雰囲気であった。息の合う2人の姿が放送されると、SNSでは「素晴らしいお笑いコンビ!」と称賛のコメントで溢れ返った。

現地時間26日、英BBC放送が設立100周年記念の一環として、チャールズ国王を特別ゲストに迎えた番組『The Repair Shop』を放送した。

同番組は、視聴者が所有するアンティークなどの修理をプロの職人達に依頼するという内容だ。大切に保管していた宝物を修復することにより、愛する家族との思い出などを蘇らせる手伝いをしている。

1時間にわたる今回のエピソードは、チャールズ国王の財団本部があるスコットランドの「ダンフリーズ・ハウス」で2021年8月に撮影された。

撮影当時の“チャールズ皇太子”が修理を依頼したのは、財団が所有する18世紀のブラケット・クロック(置時計)と、1882年創立のスコットランドの陶磁器メーカー「ウェミスウェア(Wemyss Ware)」がヴィクトリア女王の「ダイヤモンド・ジュビリー」のために作ったゴブレット(杯)だ。

チャールズ皇太子(当時)は、番組の司会者で修理職人のジェイ・ブレイズと彼のチームに「ダンフリーズ・ハウス」を案内した。するとジェイは会話やスキンシップによる温かな雰囲気でリードし、皇太子とすっかり意気投合してしまったのだ。

ジェイは最初の挨拶をした時、皇太子が片手に剪定ばさみを持っていることに気付き「ちょっと待って。工具を用意したのかい?」と気軽に尋ねたのである。すると皇太子は、どこに行くにも剪定ばさみを持ち歩いていることを告白した。

そして依頼された品物を見たジェイは「僕達は、これらをしっかりと観察するために移動させます。良ければ納屋でご一緒しませんか?」と言い、後日イングランドのウェスト・サセックス州チチェスターにある修理小屋に見学に来るよう誘った。

これにチャールズ皇太子(当時)は満面の笑みを浮かべ、「僕は納屋を持ってる。きみにも納屋がある。一緒に納屋のダンスを踊ろうよ」とジョークで返したのだ。

どうやらこの冗談は、ジェイが言った「納屋(Barn/バーン)」という言葉を、伝統的な民族舞踏“Barn Dance(バーンダンス/納屋の踊り)”に掛け合わせたとみられる。

周囲に笑いが溢れる中、ジェイは「それではお茶を淹れましょうか?」と聞くと、皇太子は「おお、ぜひお願いします」とすぐさま返事をした。

そして後日、チャールズ皇太子(当時)が納屋の前に現れた。ジェイは紅茶を淹れると「His Royal Highness/殿下」の略語「HRH」の文字をプリントしたマグカップを手渡しながら、「アールグレイティーです。あなたのお気に入りですね」と言った。

すると皇太子は「まさに私が求めていたものです。だけど、どうしてバレたんだろう?」とまたもやジョークを飛ばしたのだ。

納屋に入って時計の修理具合を見た際には、皇太子が時計技師に「鐘はもう直ったかい? ハラハラして命が縮む思いだよ」と伝え、周囲を和ませる場面もあった。

2人の息の合った姿を見た視聴者らは大喜びで、SNSでは「なんて素晴らしいお笑いコンビなんだ!」「ジェイの新たな永遠の大親友チャールズ」「2人は、僕達が気付かぬうちに必要としていたお笑いコンビだ!」「国王とジェイが、友達みたいに気軽におしゃべりしてる!」といったコメントが見受けられた。

画像は『The Repair Shop 2022年10月11日付Instagram「Just announced on The One Show!」、「We are honoured to share a very special episode of #TheRepairShop highlighting the importance of heritage crafts with the former Prince of Wales」』『The Royal Family 2022年10月26日付Twitter「The Prince gave @JayBlades_a tour of the house and together they met some of the students on The @PrincesFound Building Craft Programme」』『The Repair Shop 2022年10月26日付Twitter「It was a real honour to welcome The former Prince of Wales into the barn.」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)