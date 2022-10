カナダ出身で現在、アメリカの全寮制の学校「IMGアカデミー」に在籍しバスケットボールに励むオリヴィエ・リウーさん(Olivier Rioux、16)が注目されている。オリヴィエさんの身長は226センチを超えており、高身長を活かしたダイナミックなプレーが魅力だという。『New York Post』などが伝えている。

カナダ、モントリオール出身のオリヴィエ・リウーさん(Olivier Rioux、16)は昨年、15歳の時に『ギネス世界記録(Guinness World Records)』の「世界で最も背の高い存命中の10代男性」に認定された。この記録は13歳から18歳が対象となり、オリヴィエさんの記録は226.9センチ(7フィート5.33インチ)だった。

オリヴィエさんは2006年2月2日、体重3401グラムで誕生した。『BVM Sports』によると、幼稚園児の時はすでに身長が157.4センチ(5フィート2インチ)あり、12歳になるまでに208.2センチ(6フィート10インチ)に達していたそうで、母は身長が187.9センチ、父は203.2センチ、兄弟も205.7センチあり、自宅の天井やテーブルは特別仕様という。ただドア枠だけはそのままのため、オリヴィエさんは頭を低くしないとぶつかってしまうそうだ。さらに驚くことに、オリヴィエさんの靴はアメリカサイズの「20」で、日本でいうと38センチになるという。

「僕が10歳、11歳、12歳の頃だったよ。身長が急に伸び始めてね。毎週大きくなっていくような感じで驚いたよ。ただ両親も背が高かったからね、当然と言えば当然なんだろうけどね…。僕は学校の中で、一番身長が高かったよ」と明かすオリヴィエさん。以前からギネス世界記録に認定されることを夢見ていたそうで、「昨年の記録達成でやっとほっとできた」と述べている。

そんなオリヴィエさんは幼い頃からバスケットボールに親しみ、昨年から米フロリダ州ブレイデントにある全寮制の学校「IMGアカデミー」に在籍している。IMGアカデミーはスポーツのエリートを育成する学校で、テニスの錦織圭、バスケットボールの田中力などを輩出しており、オリヴィエさんは現在、10年生(日本の高校1年生)だという。

なおオリヴィエさんについて、カナダの元プロバスケットボール選手で非営利の国内統括団体「カナダ・バスケットボール」に勤務するマイケル・ミークスさん(Michael Meeks)は今夏のインタビューでこう語っていた。

「オリヴィエを見ていると、3〜6か月ごとに動きが速くなり、より強く、バランスも良くなっている。機敏になったことで試合での動きもよくなり、自分の役割についても以前より理解できるようになっている。背が高い選手は通常、他の選手と比べて少しだけ動きが遅い傾向にあるが、彼の動きは高身長の選手としてはちょうどいいペースだよ。」

またIMGアカデミーのバスケットボールのヘッドコーチ、ジェレミー・シラーさん(Jeremy Schiller)は、今年2月のインタビューで次のように述べ、オリヴィエさんを絶賛した。

「オリヴィエはどこに行っても注目の的になる。彼は身長が226センチ以上あるからね。ただ背が高いからといってプレーを強制されたわけではなく、バスケットボールが大好きなんだ。これはとても大切なことだよ。スリーポイントシュートも打てるし、ゴール下では必ずシュートを決める。それにパスも上手い。彼の可能性は無限大だよ!」

そしてラジオのスポーツ解説者で全米プロバスケットボール協会(NBA)のシカゴ・ブルズの試合の実況を担当するチャック・スワースキー氏(Chuck Swirsky)は今月25日、オリヴィエさんとの写真をTwitterに投稿しこのように記した。

「言葉もない。今後、この若者のことをたくさん耳にすることになるだろう…。カナダ人のオリヴィエ・リウーは16歳の若さで身長が228.6センチ(7フィート6インチ)あり、フロリダ州のIMGアカデミーでプレーする。彼の幸運を祈っているよ。」

昨年のギネス記録認定時よりも身長が2センチ近く伸びていたオリヴィエさん。「ゆくゆくはNBA選手になるのでは」という期待の声が早くもあがっているようだ。

ちなみに「世界で最も背が高い存命中の男性」はトルコのスルタン・コーセンさんで、2018年測定時の身長は251センチだったという。

画像は『Guinness World Records 2021年9月15日付「Canadian confirmed as tallest teenager in the world」』『Olivier Rioux 2022年3月19日付Instagram「Some grind for next level.」、2022年4月25日付Instagram「Thanks @overtime」』『chuck swirsky 2022年10月25日付Twitter「No words.」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)