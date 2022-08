新型PlayStation 5(PS5)の登場がGEOの販売サイトより告知されていますが、一足先にこのモデルを手に入れたオーストラリアのメディアが「前モデルより軽量化している」と報告しています。

The New PS5 Model Has Arrived In Australia First Again And Here's The First Details

https://press-start.com.au/news/playstation/2022/08/29/new-ps5-model-cfi-1202b-cfi-1202a/

オーストラリアのゲームメディア・Press Startによると、オーストラリア国内のいくつかの小売店でPS5の新モデル(型番:CFI-1202)が登場しているとのこと。記事作成時点で流通している最新モデル(型番:CFI-1100)との決定的な違いはその重量にあり、通常版は300g、デジタル・エディションは200g軽量化されているそうです。なお、日本で登場する予定のPS5の型番は「CFI-1200」となっていますが、これはCFI-1202と同じものを指しています。

by Press Start

2020年に発売されたPS5の初期の型番はCFI-1000でしたが、2021年8月には設計変更版であるCFI-1100が登場。台座やネジのデザインが変更されたほか、ヒートシンクの小型化により通常版とデジタル・エディションともに300gの軽量化を果たしていました。

PS5新モデルの「謎の軽量化」の原因が明らかに - GIGAZINE

CFI-1202はここからさらに軽量化されており、発売当時4.5kgだった通常版は3.9kgに、3.9kgだったデジタル・エディションは3.4kgとなりました。今回の軽量化の理由は、いまだ明らかになっていません。

入手が難しい状況が続くPS5ですが、ソニーのゲーム&ネットワークサービス分野における売上高はPS5の登場により順調に数字を伸ばしていることが明かされています。ソニーはPS5向け次世代VR「PlayStation VR2」やカスタマイズ可能なコントローラー「DualSense Edge」を発表してPS5の活性化を図っていますが、一方で経済情勢の影響を受けてPS5の値上げを行うことも明らかにしています。