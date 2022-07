¡ØNCIS¡Ù¡Ø¥ä¥ó¥°¡¦¥·¥§¥ë¥É¥ó¡Ù¤ÎÊÆCBS¡¢2022Ç¯½©¤ÎÊüÁ÷³«»ÏÆü¤òÈ¯É½

全米で最も視聴されている犯罪捜査ドラマシリーズ『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』や、大ヒットコメディシリーズ『ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則』のスピンオフ『ヤング・シェルドン』などを抱える米CBSが、今秋から始まる2022-2023シーズンの各TVシリーズ初回放送日を発表した。米TV Lineが伝えた。

月曜夜のコメディブロック(『The Neighborhood(原題)』と『Bob Hearts Abishola(原題)』で構成)は、9月19日(月)にスタート。1週間の始まりを笑って過ごした後は、第20シーズンという節目を迎える『NCIS』とその最新スピンオフ『NCIS:ハワイ』(日本では7月18日より初放送!)のシーズン2が続き、翌20日(火)には年々人気を増している犯罪捜査ドラマ『FBI』フランチャイズ3作、翌週29日(木)には『ヤング・シェルドン』シーズン6が始まる予定だ。

気になるCBSの新シーズン放送開始日は以下の通り。

