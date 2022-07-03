¡ØNCIS¡Ù¡Ø¥ä¥ó¥°¡¦¥·¥§¥ë¥É¥ó¡Ù¤ÎÊÆCBS¡¢2022Ç¯½©¤ÎÊüÁ÷³«»ÏÆü¤òÈ¯É½

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CBS Sets Fall Premiere Dates for #FBI, #Ghosts, #NCIS, #YoungSheldon and More https://t.co/kQrojU1sQI
- TVLine.com (@TVLine) June 23, 2022
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20:30¡¡¡Ø¥¤¥³¥é¥¤¥¶¡¼¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3
21:30¡¡¡ØEast New York¡Ê¸¶Âê¡Ë¡ÙNEW
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20:00¡¡¡ØS.W.A.T.¡Ù¥·¡¼¥º¥ó6
21:00¡¡¡ØFire Country¡Ê¸¶Âê¡Ë¡ÙNEW
22:00¡¡¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥Ö¥é¥Ã¥É¡¡¡ÁNYPD²ÈÂ²¤Îå«¡Á¡Ù¥·¡¼¥º¥ó13
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