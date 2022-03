スターバックスコーヒー各店で2022年4月1日、「ソイミルク変更」の有料カスタムが無料になるキャンペーンが実施されます(一部店舗を除く)。

終日無料で楽しめますよ。

通常は55円→無料

当日は、ビバレッジを注文時に、「スターバックス」のAmebaOwnd公式ページまたは「4/1 My "NEW" Style on Friday」のスタバ公式アカウントのSNS投稿画面をレジで提示すると、「ソイミルク」(調整豆乳)変更のカスタムが無料になります。

通常は55円(持ち帰り価格は54円)の有料カスタムなので、それが無料になるのは嬉しいですね。

いつもの「スターバックスラテ」(374円〜)はもちろん、ティーラテを「ソイミルク」に変更すれば、さらにやさしい味わいが楽しめますよ。

なお期間限定で登場中の「ふわふわ ムース コーヒー GYU-NEW」、「フルーツ GYU-NEW フラペチーノ」はミルク変更ができないのでお忘れなく。

Mobile Order&Pay(アプリ版、WEB版)およびLINE Starbucks Order&Pay、Uber Eatsを含むデリバリーサービスでの注文は対象外。ドライブスルーで利用の際は、注文時に伝え、受取時にSNS投稿画面を提示してください。

1日限りの企画なので、利用してみて!