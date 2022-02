インターネットサービスに登録する際やログインする際に、読みにくく加工されたアルファベットの画像を解読したり、指定されたものが写っている画像をクリックしたりしたことがある人は多いはず。この認証のお題に、「画像に写っている全サイコロの目の和を1回たりとも間違えることなく5回連続で回答するように」というものが登場し、ソーシャルニュースサイトのHacker Newsで話題となっています。

Tell HN: Airbnb just stole me 5 minutes of my time adding dices | Hacker News

https://news.ycombinator.com/item?id=30413228

Hacker NewsのユーザーであるJeanMarcS氏は、2022年2月21日に「Airbnbは私の5分を盗んでサイコロを増やしました」というスレッドを立てて、「Airbnbで次に休暇の際に泊まる場所の予約を取ろうとしたら、これまでで最も迷惑なCAPTCHAに遭遇しました」と訴えました。

実際にJeanMarcS氏が遭遇したCAPTCHAの画面のスクリーンショットが以下。フランス語で「すべてのサイコロの目の合計が14に等しい画像を選択してください」と書かれており、その下には4個のサイコロの写真を加工した画像が6枚掲載されています。地道に足し算をしていけばどれが正解か分かりますが、画質が荒いことや一般的なサイコロとアラビア数字のサイコロが混じっていることなどから分かりづらく、しかも5回連続で正解しないといけないとのことなので、JeanMarcS氏が5分もかかったと言うのもうなずける難度です。

JeanMarcS氏はこのCAPTCHAのお題について、「私は残念ながら5回目で間違えたので、今朝Airbnbにアクセスするのに50回もサイコロを振るはめになりました。誰が思いついたのか知りませんが、本当にひどいと思います」と述べています。

アメリカのソフトウェアメーカー・Arkose Labsが開発したというこのCAPTCHAは、10代の子どもの間で人気のゲームプラットフォームであるRobloxにも採用されているため、YouTubeには解き方を解説した動画まで投稿されています。

Pick The Image With Dice Adding Up to 14 | New Roblox Captcha(2021) - YouTube

JeanMarcS氏が作成したHacker Newsのスレッドには、記事作成時点で365のコメントが投稿されており、その中には「高IQのソフトウェア開発者が高IQではない人を社会から締め出すために構築したシステムだと思います」といった冗談なのか本気なのか分からない陰謀論を展開するコメントや、「Airbnbは昔から人類に敵対心を持ったサイトでした。Airbnbでアカウントを作ろうとした時、Airbnbは私の全ての連絡先にアクセスできるGoogleアカウントを要求したので、結局アカウントを作成するのをやめて直接ホテルを予約してやりましたよ」といった恨み節をさく裂させるコメントがありました。

また、「認証情報を入力済みのアカウントでなぜロボットかどうかを気にするのか分かりません」との質問に対して、「おそらくスクレイピングや不正なアカウントアクセスを減らしたいのでしょう。スクレイピングをすればAirbnbの価格設定アルゴリズムや価格変動の仕組みを解読できるかもしれませんし、不正に入手した認証情報で偽アカウントを作ろうとする人もいるかもしれません」と回答するやりとりもありました。