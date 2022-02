【Huluランキング】1位はあの人気犯罪捜査ドラマのスピンオフ！（2月15日更新）

オンライン動画配信サービスのHuluより、2月9日(水)から15日(火)までの1週間で最も多くの視聴者を獲得した番組ランキングトップ10が発表となったのでご紹介! TVシリーズ総合部門と海外ドラマ作品部門、海外ドキュメンタリー&バラエティー作品部門、韓国ドラマ作品部門、それぞれでどんな番組が注目されているのかをチェックしてみよう。

TVシリーズ総合トップ10

1.『「鬼滅の刃」遊郭編』

2.『真犯人フラグ』

3.『ムチャブリ! わたしが社長になるなんて』

4.『逃亡医F』

5.『進撃の巨人』

6.『THE FIRST -BMSG Audition 2021-』

7.『謎とき冒険バラエティー 世界の果てまでイッテQ!』

8.『名探偵コナン』

9.『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで! 絶対に笑ってはいけないシリーズ』

10.『君と世界が終わる日に』

海外ドラマ作品トップ10

1.『FBI:Most Wanted 〜指名手配特捜班〜』

2.『ウェントワース女子刑務所』

3.『SUPERNATURAL スーパーナチュラル』

4.『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』

5.『ウォーキング・デッド』

6.『グッド・ドクター 名医の条件』

7.『FBI:特別捜査班』

8.『シカゴ・メッド』

9.『NCIS〜ネイビー犯罪捜査班』

10.『プリティ・リトル・ライアーズ』





海外ドキュメンタリー&バラエティー作品トップ10

1.『ロスト・ピラミッド』

2.『世界10大ミステリーを追え!』

3.『古代の宇宙人』

4.『塀の中の少年たち −なぜ彼らは殺人を犯したのか−』

5.『ブリティッシュ ベイクオフ』

6.『刑務所1日体験』

7.『億万長者と玉の輿 〜セレブ妻は楽じゃない〜』

8.『HANGAR 1 〜UFOファイルが眠る場所〜』

9.『サタデー・ナイト・ライブ』

10.『カーダシアン家のお騒がせセレブライフ』

アジアドラマ作品トップ10

1.『コーヒーを飲みましょうか?』

2.『馨榮堂日記』

3.『トッケビ 〜君がくれた愛しい日々〜』

4.『ジャスティス −復讐という名の正義−』

5.『ウォンニョ日記』

6.『商道 (サンド)』

7.『成化十四年 〜都に咲く秘密〜』

8.『私のIDはカンナム美人』

9.『魔女の城』

10.『偉大なショー 〜恋も公約も守ります!〜』

総合部門のトップ3は、『「鬼滅の刃」遊郭編』、『真犯人フラグ』、『ムチャブリ! わたしが社長になるなんて』で、1月下旬から4週連続で変動がない。10位に浮上したゾンビサバイバル『君と世界が終わる日に』は、2月25日(金)よりシーズン3の独占配信が始まる。新シーズン開幕により、次回以降のランキングはどう変わるのか、注目したい。

海外ドラマ部門で1位を獲得したのは、2月9日(水)から配信が始まった犯罪捜査ドラマ『FBI:特別捜査班』も、揃って7位にランクインしている。

惜しくも2位となったのは、オーストラリアの女子刑務所を舞台に囚人たちの壮絶な頭脳戦とタフなサバイバルゲームが繰り広げられる大人気刑務所ドラマ『ウェントワース女子刑務所』。2月15日(火)より、シーズン8後半の独占配信が開始している。

前週2位の『グッド・ドクター 名医の条件』は、6位に陥落。本作は、サヴァン症候群を抱えながらも、天才的記憶力と人体の臓器構造を把握する脅威の空間認識能力をもつ若手外科医ショーンが、カリフォルニアの権威ある病院に外科研修医として採用され、成長していく姿を描く。

主演は映画『チャーリーとチョコレート工場』で主人公を演じ、『サイコ』の前章ドラマ『ベイツ・モーテル』でも好演したフレディ・ハイモア。Huluでは2月1日(火)からシーズン1〜3の配信がスタートした。

海外ドキュメンタリー&バラエティー部門のトップは、ギザの三大ピラミッドから8km離れた地に発見された巨大なピラミッドの痕跡の謎に迫るドキュメンタリー『ロスト・ピラミッド』。見つかった手がかりから歴史をたどり、権力争いや兄弟の確執など悲しい物語が明らかとなっていく......。

刑務所モノが人気なのは、海外ドラマ部門だけではない。海外ドキュメンタリー&バラエティー部門でも、4位に『塀の中の少年たち −なぜ彼らは殺人を犯したのか−』、6位に『刑務所1日体験』がランクインしている。『刑務所1日体験』では、更生プログラムの一環として凶悪犯たちと刑務所で過ごすこととなった非行少年少女の様子が描かれている。

アジアドラマ部門で、前週に引き続き1位をキープしているのは、2月4日(金)より独占配信がスタートしたヒューマンドラマ『コーヒーを飲みましょうか?』。純粋な意思と情熱だけをもってコーヒーの世界に飛び込んだ新人バリスタのカン・コビがコーヒーマスターのパク・ソクの一番弟子になり、コーヒー、そして人間について学んでいく。主人公のカン・コビを演じるのは、Wanna Oneの元メンバーであるオン・ソンウ。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『グッド・ドクター 名医の条件』シーズン1〜3 Huluで配信中 ©2019, 2020 Sony Pictures Television Inc. and Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

『刑務所1日体験』Huluで配信中 © 2022 A&E Television Networks. All Rights Reserved.

Huluプレミア『ウェントワース女子刑務所』シーズン8後半 Huluで独占配信中 © FremantleMedia Ltd.

Huluプレミア『コーヒーを飲みましょうか?』Huluで独占配信中 ©︎Contents Creative Group Moon