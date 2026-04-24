現代の親世代や祖父母世代は、子どもや孫にどんな企業に勤めてほしいと思っているのでしょうか。法人会員向けに与信管理クラウドサービスを提供するリスクモンスター株式会社（東京都中央区）が発表した「第14回お子さん／お孫さんに勤めてほしい企業」によると、昨年に引き続き地方公務員、国家公務員が1、2位を占めました。 【表】子どもや孫に望む「勤め先ランキング」トップ20調査は、全国の未成年の子をもつ20〜69歳の男