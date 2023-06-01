【MLB】ジャイアンツ ー ドジャース（日本時間24日・サンフランシスコ）ジャイアンツのトニー・ビテロ監督は23日（日本時間24日)、本拠地・ドジャース戦前に報道陣の取材に応じ、大谷翔平投手が22日（同23日）の登板中に見せたジェスチャーについて語った。大谷は2回、先頭のイ・ジョンフへの投球間にマウンドから三塁ベンチへ向いて両腕を使ってジェスチャー。何かをアピールしているかのような仕草だった。2回を3者凡退に抑