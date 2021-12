愛する人へのプロポーズは、感動的で思い出に残るものにしたいと誰もが考えるだろう。イギリス在住のある男性は、出産直後のパートナーに助産師と誕生したばかりの赤ちゃんの協力を得てサプライズでプロポーズしたという。2人の間に女児が誕生したのは今年4月のことだが、今月に入って『Liverpool Echo』『The Mirror』が報じたことで話題となっている。

英リバプール在住のダニー・ウォレスさん(Danny Wallace、33)は今年4月29日、パートナーであるナタリー・アブドゥラさん(Natalie Abdullah、36)が女児を出産した直後にプロポーズをした。

出産予定日の数週間前からこのサプライズを計画していたダニーさんは「リバプール・ウィメンズ・ホスピタル(Liverpool Women’s Hospital)」の助産師の協力を得て、生まれたばかりのノラ・ローズちゃん(Nola Rose)に「Mummy will you marry my Daddy?(マミー、パパと結婚してくれる?)」と書かれたベビー服を着せてナタリーさんと対面したという。

ダニーさんは当時のことをこのように振り返っている。

「ナタリーはこの計画を知らなかったので『私と結婚するつもりはあるの?』と何度も聞かれましたが、そのたびに『ちょっと考えさせて』と答えていたんです。病院のスタッフへ出産直後にプロポーズしたいことを話すと賛同してくれて。それで赤ちゃんが生まれたらプロポーズの言葉が書かれた服を着せて、ナタリーのところに連れて来てもらうことにしました。」

そして迎えた出産当日、ノラ・ローズちゃんと対面したナタリーさんは、服に書かれたメッセージを見て涙を流しながら「イエス」と返答。そんな彼女の左手にダニーさんは婚約指輪をはめた。

思い出に残るプロポーズができてよかったと話すダニーさんは、のちにこう明かした。

「最初は私とナタリー、助産師の3人だけで行う予定でしたが、陣痛が始まってからも子宮口が十分に開かず緊急帝王切開での出産になりました。なので大勢の人に見守られながらプロポーズすることになり、緊張しましたね。彼女は本当に喜んでくれてずっと泣いていました。きっと信じられなかったんだと思います。このことを事前に知っていたのはスタッフとナタリーの家族だけでしたから。」

なお4月に婚約してから半年以上が経ったダニーさんとナタリーさんだが、日にちはまだ決まっていないもののギリシャで結婚式を挙げる計画を立てているそうだ。

ちなみにこのニュースには、2人の婚約とノラ・ローズちゃんの誕生を祝福する温かいコメントがあがっている。

「出産と婚約、ダブルでおめでとうございます。家族にたくさんの幸せが訪れますように。」

「このような素敵なニュースを聞くのはとても嬉しい。おめでとうございます。」

「これは泣いてしまう。よかったですね。」

「新しい家族の誕生を心から祝福します。お幸せに。」

画像は『The Mirror 2021年12月8日付「EXCLUSIVE: Dad surprises girlfriend with incredible proposal as she gives birth to their baby」(Image: Danny Wallace)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 上川華子)