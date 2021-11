アマゾンがプライム会員特典 Amazon Prime Gaming の12月ラインナップと配布スケジュールを発表しました。

人気ゲーム『Apex Legends』や『Apex Legends』『Fall Guys』『原神』などのスキンやアイテム等を無料で配布するほか、EAのレースゲーム リマスター版『Need for Speed: Hot Pursuit Remasterd』、魔法大学経営ファンタジーシミュレーション『Spellcaster University』、寒冷化で地球に残された最後の都市を運営する『Frostpunk』、動画配信者として登録者を増やし世界一を目指す『Youtubers Life』などゲーム9本も無料で入手できます。

Amazon Prime Gamingは、数多いプライム特典のうちゲーム関連のコンテンツ。お急ぎ便無料やアマプラことプライムビデオよりも知られていませんが、毎月無料のゲームやゲーム内コンテンツを無料で配布しています。

最近は大手パブリッシャーEAとの提携により、Battlefieldシリーズ新作『Battlefield 2042』、定番『Apex Legends』の各種スキンを含むバンドルや、老舗レースゲームシリーズ『Need for Speed: Hot Pursuit Remasterd』、ファンタジーRPG『Dragon Age: Inquisition』などゲーム本編も配布します。

特典の入手方法は、サインインした状態で Prime Gaming の対象ゲームページを開いて交換コードを発行したり、各ゲームや配信プラットフォームのアカウントとプライム会員になっているAmazonアカウントを連携するなど。Prime Gamingのページから各タイトルや特典を選び「今すぐ入手」を選べば入手方法の案内があります。

配布するゲームは主にPC版。消費アイテムやスキンなどゲーム内アイテムの場合、そのゲームのアカウントに対して付与されることが多いため、ゲーム機やスマホでも使えるものが大半です。

『CONTROL アルティメット・エディション』など、11月の無料ゲームは米国時間11月30日が入手期限(日本時間では12月1日または2日。プラットフォームごとに要確認)。

実際にPCでダウンロードしなくても、あるいはゲーミングPCを持っていなくても、配信プラットフォーム側でコードを引き換えてライブラリに追加しておき後から遊ぶこともできます。

以下は公式の配信スケジュール。

配信中:『Apex Legends』 - ヴェノムブレイドバンドル:アッシュキャラクタースキン - ヴェノムブレイド、R-301武器スキン - レッドアラート、アッシュバナーフレーム - スーパーチャージ

配信中:『Dauntless』 - Arcslayer Aethercasters Aetherstriker Bundler

配信中:『FIFA 22』 - ゴールドレアの選手 ×7、レア消費アイテム ×12、ロナウド選手ローン(7試合) ×1

配信中:『League of Legends Wild Rift』 - ランダムスキンチェスト

配信中:『Legends of Runeterra』 - エピックワイルドカード

配信中:『Madden NFL 22』 - プライム最恐パック、Prime Harvestパック

配信中:『Rainbow Six Siege』 - 7日間の名声ブースター

配信中:『RiotX Arcane - Legends of Runeterra』:Prismatic Chest、『Teamfight Tactics』:Little Legends Egg、『Valorant』:Valorantプレイヤーカード、『League of Legends』:限定Vi/Jinxエモート

配信中:『SMITE』 - レトロラファエルロキ

配信中:『Paladins』 - アウトロー・シャ・リン・スキン

配信中:『Warframe』 - ヴェルヴミルディンカヴァトアーマー

配信中:『World of Warships』 - プレミアムクルーザーエムデンパック、プレミアムブラックフライデーパック

配信中:『Red Deadオンライン』 - Stable Slot、Special Horse Medicine ×5

11月23日:『Fall Guys』 - Prime Gamingギフティバンドル

11月24日:『原神』 - 原石 ×60、大英雄の経験 ×8、腌篤鮮 ×5

11月29日:『Lords Mobile』 - Progression Pack

11月30日:入手期限のゲーム - 『Dragon Age Inquisition』、『CONTROL アルティメット・ エディション』、『Rise of the Tomb Raider』、『Rogue Heroes』、『Liberated』、『Puzzle Agent 2』、『Demon Hunter 2: New Chapter』、『BAFL - Brakes Are For Losers』、『Secret Files: Sam Peters』

12月1日:「Free Games With Prime」 - 『Need for Speed Hot Pursuit』、『Frostpunk』、『Journey to the Savage Planet』、『Football Manager 2021』、『Morkredd』、『Spellcaster University』、『Youtubers Life』、『Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse』、『Tales of Monkey Island Complete Pack』

12月2日:『Grand Theft Autoオンライン』 - GTAマネー10万ドル

12月7日:『モバイル レジェンド: バーンバン』 - Kaja「Commandment」、Amazonプライム Chest:Chou(7日間)、Chou「Go Ballistic」(7日間)、Amazonプライム Chest:Odette(7日間)、Odette「Mermaid Princess」(7日間)

12月7日:『New World』 - オータムキングパック #2

12月8日:『Free Fire』 - Ottero(ペット)

12月8日:『FFBE幻影戦争』 - アルクリスト・スタチュー ×100 召喚チケットを選択

12月8日:『Roblox』 - 限定Cosmetics

12月9日:『Grand Theft Autoオンライン』 - GTAマネー10万ドル

12月10日:『Dead By Daylight』 - The Artist限定レア衣装

12月16日:『Grand Theft Autoオンライン』 - GTAマネー10万ドル

12月16日:『Legends of Runeterra』 - エピックワイルドカード

12月16日:『World of Warships』 - Santa Giftコンテナ ×1、Big Santa Giftコンテナ ×1、Mega Santa Giftコンテナ ×1

12月22日:『FFBE幻影戦争』 - ギルスナッパー(特大) ×100

12月22日:『Free Fire』 - Cube Fragment (×5)

12月23日:『Grand Theft Autoオンライン』 - GTAマネー10万ドル

