IKEAが新しい店舗をフロリダ州ジャクソンビルにオープンすると発表したとき、スウェーデンとアメリカの国旗を並べて掲げました。

それについてとあるアメリカ人が難癖とも言える批判をしたのですが、IKEAの返答は……。

IKEAがFacebook上でフロリダ州ジャクソンビルに新規出店するお知らせだったのですが、それに対して……。

「ここでは、アメリカ国旗はその他の国旗より高く掲げなくてはならない」

こんな難癖をつけた人がいました。

これに対するIKEAの返事は……。

「私達の国旗は合衆国法典に基づいて掲げられています。

「2カ国、またはそれ以上の国旗を掲げるときは、同じ高さの別々の旗竿に掲げるものとする。旗はほぼ同じサイズのものとする。国際的な使用では、平和のため、1つの旗をもう1つの旗の上に掲げることを禁止とする。(合衆国法典第一章7条4編より)」

なるほど、こんな法律があったのですね。むしろ高さを均一にしなければ違法だったのです。

自国の法律を知らないアメリカ人の横柄な意見だとして、話題になっていました。

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●IKEAが宿題をやってないと思ったんだな。

↑IKEAには知識がある。

●きっと驚くべきことではないが、完全に自分が間違っているのに、その上から目線の自信過剰な人々をいつも不思議に思う。

自分は少なくともコメントをする前には少なくとも検索くらいする。特に皮肉っぽい事を言うときは、正しいか確認するのが論理的である。

↑あるいは疑問形にすべきだったね。「アメリカの国旗は高く掲げないといけないのでは?」と間違っているかもしれない可能性は残すべき。

●それでこの人は本当に合衆国の旗が高くなければいけないと思っていたの?

あるいはいつもアメリカがどこかと戦争しているから、それがノーマルと思っているの?

↑彼らがちゃんと考えていると推測するなんて大胆だな。

↑アメリカ合衆国の旗は、それより小さい旗(州や組織の旗など)より高く掲げなければいけない。そこから来た発想だと思うが、もちろん海外の国旗には国際マナーとして適用されていない。

おもしろトリビア:IKEAが唯一旗を掲げていない店舗は、北アイルランドのベルファスト店。

最初に店舗オープンの計画が発表されたとき、未来のストアとしてイギリスと北アイルランドの両方の旗とともに演出されたが、地元で炎上した。

そのためスウェーデン以外の国旗は使わないことになった。

●なんか模様のついた布切れの高さなんて、誰も気にもしないだろう。

↑あまりに多くのアメリカ人が国旗を気にしすぎる。もう国旗を掲げないと、どこにいるのか忘れるのではないかと思うほど掲げまくっている。愛国心はワイルドなんだ。

●自分自身にあまりプライドを持てない人は、自分以外に何か誇りを持てる理由を見つける。

●なぜアメリカ人はそれほど旗に取り憑かれているんだ。



なかなかワイルドな展開ではありますが、批判する時はしっかり調べるのは基本中の基本ですね。