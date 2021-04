AKB48・柏木由紀が、WACKの代表取締役・渡辺淳之介氏プロデュース企画第2弾として、同社所属の全7グループに加入するプロジェクトが始動。まずは看板グループ・BiSHのメンバー6人と顔合わせする様子がYouTubeの柏木由紀公式チャンネルで公開された。

【動画】ゆきりん、ド緊張のBiSHと顔合わせ

柏木も緊張していたものの、それ以上に緊張していたのがBiSHのメンバーたち。セントチヒロ・チッチとハシヤスメアツコはかつて、AKB48の握手会に行き、柏木と握手したことがあることを明かし、本人を驚かせた。

お互いにたどたどしくコミュニケーションを図りつつ、WACKのグループに加入する際の柏木の名前の話題に。所属のアーティストには、渡辺氏の独特な感性で「アイナ・ジ・エンド」「アユニ・D」といったWACKネームが名付けられている。

渡辺氏は、柏レイソルから着想を得たといい、柏木に「ユキ・レイソレ」と命名。以降、このプロジェクトでは「ユキ・レイソレ」として活動することになり、モモコは「一気に仲間になった気がする」と声を弾ませた。

そして、動画ラストでは、先週の予告でも映し出されていたBiSHと柏木の円陣が映し出され、あの禁断ワードを…。さすがにピー音が入り、アイナが「大丈夫ですか?」と気遣う一幕もあった。柏木はBiSHのほか、BiS、EMPiRE、豆柴の大群、PARADISES、GO TO THE BEDS、ASPにも加入。次回の動画では、GO TO THE BEDS、PARADISESが登場する。