元ＡＫＢ４８の柏木由紀（３４）が、お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」のすがちゃん最高Ｎｏ．１（３４）と２０２６年中にも結婚することが３１日、分かった。２４年９月に一部週刊誌で熱愛が報じられてから約１年４か月。関係者によると、２人はその後も結婚を目指して真剣に交際を続けてきた。共に３５歳となる今年、年齢も考慮してゴールインを考えているという。柏木は２４年４月にグループ在籍１７年の“最長”でＡＫＢ