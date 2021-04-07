ÉÔÅÐ¹»YouTuber¡¦¤æ¤¿¤Ü¤ó¤Î¡ÖÀ¶µ°éÆ°²è¡×¤ËÈ¿¶Á¡¡¡Ö»×¤¤¤Î¤Û¤«Âç¿Í¡×¡ÖÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤¿¡×
¡Ö¾¯Ç¯³×Ì¿²È¡×¤ò¼«¾Î¤¹¤ëYouTuber¤Î¤æ¤¿¤Ü¤ó¤µ¤ó¡Ê12¡Ë¤¬2021Ç¯4·î5Æü¡¢¡ÖÀ¶µ°éYouTuber¡×¤Ç½õ»º»Õ¤Î¥·¥ª¥ê¡¼¥Ì¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥ÜÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¿¿·õ¤ËÀ¶µ°é¤ò¼õ¤±¤ë¤æ¤¿¤Ü¤ó¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ë¡¢¡Ö°Î¤¤¡×¡Ö»×¤¤¤Î¤Û¤«Âç¿Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈòÇ¥¶ñ¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤ä¤Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¤³¤ÎÆü¡¢¤æ¤¿¤Ü¤ó¤µ¤ó¤Ï¥·¥ª¥ê¡¼¥Ì¤µ¤ó¤ËÆ±Ç¯Âå¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢À¶µ°é¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤¿¡£
°ÊÁ°ÃÂÀ¸Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¤·¤¿ºÝ¡¢ÈòÇ¥¶ñ¤ò4È¢¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¤æ¤¿¤Ü¤ó¤µ¤ó¡£ÈòÇ¥¶ñ¤Ë¤â»ÈÍÑ´ü¸Â¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤Þ¤¸¤Þ¤¸¤ÈÈ¢¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿ÆüÉÕ¤ò¸«¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÈòÇ¥¶ñ¤Î»ÈÍÑÌÜÅª¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤æ¤¿¤Ü¤ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò»È¤¦¤ÈÇ¥¿±¤¬¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡ª¡×¤È²óÅú¡£¥·¥ª¥ê¡¼¥Ì¤µ¤ó¤¬¡ÖÀ´¶À÷¾É¤ÎÍ½ËÉ¤¬½ÐÍè¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤È¶µ¤¨¤¿ºÝ¤Ï¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤ä¤Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¶¿´¤¹¤ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ê°ìÌÌ¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Í§Ã£¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ë¡Ö¥³¥ó¥É¡¼¥à¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÁê¼ê¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö³Ø¹»¤Ç¤Ï½¬¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤æ¤¿¤Ü¤ó¤µ¤ó¤Ï
¡Ö²¶¤Ï¥·¥ª¥ê¡¼¥Ì¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬³Ø¤Ó¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þ¤ËÊÙ¶¯¤·¤¿¤«¤éÆ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Õ¤¶¤±¤¿ÆâÍÆ¤«¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É°Õ³°¤È¿¿ÌÌÌÜ¡×
¤Þ¤¿¡¢¤æ¤¿¤Ü¤ó¤µ¤ó¤Ï¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ËÈòÇ¥¶ñ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¼þ°Ï¤«¤é¡Ö¤Þ¤ÀÁá¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢
¡ÖÁá¤¯³Ø¤ó¤ÀÊý¤¬¡¢Áá¤¯Æ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ø¤Ö¤è¤ê¤â¡¢¤¹¤°¤Ë³Ø¤ó¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×
¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ª¥ê¡¼¥Ì¤µ¤ó¤âÆ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Æ°²è¤ò¼õ¤±¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï
¡Ö¤³¤ì¤ò»È¤¦¤ÈÇ¥¿±¡Ø¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡Ù¤Ã¤Æ½ê¤Ç»×¤¤¤Î¤Û¤«Âç¿Í¤À¤Ê¡¼¤È¤ª¤â¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤³¤ÎÇ¯¤Î»Ò¶¡¤¬À¶µ°é¤È¤«ÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤é¤º¤Á¤ã¤ó¤È³Ø¤Ü¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ï°Î¤¤¡×
¡Ö¤Õ¤¶¤±¤¿ÆâÍÆ¤«¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É°Õ³°¤È¿¿ÌÌÌÜ¡×
¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¿´¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡£
¡Ö¤æ¤¿¤Ü¤ó¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ÆÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤¿¡×¡Ö¤æ¤¿¤Ü¤óËÜ¿Í¤Ë¤Ï»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¤¤³¤ÎÆ°²è¤ÎÆâÍÆ¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤À¤È»×¤¦¡×¤Ê¤É¡¢¤æ¤¿¤Ü¤ó¤µ¤ó¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤ÈÁÊ¤¨¤ë»ëÄ°¼Ô¤âÂ¿¿ô¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£