Terraria

PCからモバイルまで多数のプラットフォームに移植された人気ゲーム『Terraria』(テラリア)の開発者が、開発中だったという STADIA 版の中止と、「全Googleプラットフォーム」との縁切りを宣言しました。

理由は開発元 Re-Logicの創業者でありメイン開発者の Andrew Spinks 氏が「一切なんの規約違反もしていない」にもかかわらず突如 Googleアカウントを停止されてしまい、Google Playで購入した「数千ドル分」のアプリや映画、Google Driveに保存していた全データ、YouTubeチャンネル、そして過去15年分のGmail データや連絡先にアクセスできなくなったこと。

Spinks氏いわく、アカウントをロックされて以来三週間、あらゆる手を尽くしたにもかかわらず、Googleからはたらい回しにされるばかりで、復旧見込みどころか停止の理由すら知らされていない状態。

I absolutely have not done anything to violate your terms of service, so I can take this no other way than you deciding to burn this bridge. Consider it burned. #Terraria for @GoogleStadia is canceled. My company will no longer support any of your platforms moving forward.