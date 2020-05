美意識というものは人によって異なり、明確な基準はないものだ。しかし ブルガリア 出身のある女性が見せた唇への行き過ぎた美への執着が、大きな話題となっている。『Daily Mail Online』『The Sun』などが伝えた。ブルガリアのソフィアに住む22歳の女性、アンドレア・エミロヴァ・イヴァノヴァさん(Andrea Emilova Ivanova)は唇が大きければ大きいほど美しいと感じている。2018年から1回につき138ポンド(約1万8千円)ほどかかるヒアルロン酸注入などの施術を受け、唇のサイズをアップしてきた。これまで数十もの形成外科を訪れ、施術にかかった費用は数えることができないほどだという。2019年には計15回の注入法を行い、元のサイズの3倍の大きさにすることに成功したアンドレアさんだったが、それでも満足することはできなかった。アンドレアさんはブルガリアのソフィアにあるほとんどの 美容整形 外科を訪れ、あらゆる注入法を試したという。そして4月28日、20回目の施術を終えた彼女の唇はついに元の大きさの4倍にまで達した。4万2千人以上のフォロワーを抱えるインスタグラマーでもあるアンドレアさんが、施術後の新しい唇をシェアしたところ、ネット上では「とてもセクシー」「美しい」というポジティブな意見と「行き過ぎている」「彼女には精神科医の助けが必要だ」というネガティブな声が飛び交った。アンドレアさんの唇やファッションに対して魅力を感じる人も少なくないようだが、同等に受け入れられない人もいることを彼女は理解しているという。基本的にネガティブな意見は女性から寄せられることが多いそうだ。「私の大きなリップを『好き』と言ってくれる人もいるし、『普通のサイズが好みだ』という人もいるけどそんなの関係ないわ。私がこの唇を好きであることが重要なの。」アンドレアさんの唇に注入法を施した医師は「もう十分だ」と助言するが、本人は現状に満足しておらず、すぐにでも新たな注入を考えている。しかしながら次回の施術までには少なくとも2か月ほど休息期間が必要とのことだ。アンドレアさんは唇を大きくしたいという願望は認めているが、整形依存については否定している。「私はこの唇をかわいいと思っているし、本当に気に入っているの。私の唇が世界一の大きさかどうかはわからないけど、世界一大きな唇の一つだとは思うわ!」ブルガリアでは唇の大きな女性が美しいとされるとのことだが、彼女の場合いささか行き過ぎてしまった気がする。セクシーな唇を目指し注入を続けるアンドレアさんの今後にさらに注目が集まりそうだ。画像は『The Sun 2020年5月4日付「POUT OF ORDER ‘Real-life Barbie’ who wants the biggest lips in the world has TWENTIETH round of jabs to super-size her pout」(Credit: Jam Press)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 YUKKE)