―[最強の快眠メソッド]―平成29年「国民健康・栄養調査」によれば、40代の約半数で一日の平均睡眠時間が6時間未満と判明。さらに暑くなり寝苦しくなるこの季節、熟睡でき睡眠の質も上がる方法・グッズを大解明した!◆最強のマットレス&枕 体への負荷を軽減し、宙に浮く感覚を味わえる一品朝起きて「なんとなく腰が痛い」、「慢性的な肩凝りがひどい」というときは、体に合わない寝具を使い続けている可能性も。上級睡眠健康指導士の加賀照虎氏によれば「立った状態と同じ姿勢で寝られるのが理想」だという。「毎日使うマットレスや枕は、私たちの健康に直結しています。体に合っているか見極めるポイントは、適度な弾力があって寝返りしやすいか、マットレスに腰が沈み込みすぎないか。また、腰が浮いた状態ではなく、マットレスとの隙間が埋まっているかが重要です」よく「低反発マットレスは腰を痛める」という噂も聞くが……。「低反発で腰痛というのは、その大半がウレタンの密度の低い安価な低反発マットレスが原因です。腰を十分にサポートできずに、腰椎が不自然な形で沈み込みすぎてしまいます。すると寝返りもしづらくなる。反対にマットレスが硬すぎると腰が浮いてしまって隙間ができてしまい、腰の筋肉がずっと緊張しっ放しの状態になります」これは枕も同じだという。「頸椎や肩に隙間ができる枕を使うと、浮いている部分の前後の筋肉に負荷がかかって痛みも出てきます。頭だけを支えるのではなく、肩の少し下くらいから頸椎の隙間も埋めてくれる枕がベストですね」また、最近ではより快適に眠れる“マットレスパッド”も注目されているが。「ある程度厚みのあるマットレスパッドやマットレストッパーは、基本的に劣化してへたってきたマットレスの補助に使います。低コストで手っ取り早く寝心地を改善できるので、好みと体への負担を考えて擦り合わせてもいいですね」そんな“眠りのプロ”の加賀氏が薦めるマットレスが高反発の「セルプール NEWハイブリッド・マットレスEX」だ。「体圧分散と弾力性に優れ、自然な寝姿勢どころか宙に浮くような感覚が味わえます。耐久性10年というコスパの良さも最強です」そして枕は「セルプール for your neck」をチョイス。「首のどんなカーブにも絶妙にフィットして、頭をのせるだけで首がスッと伸びる感覚に。気持ちのいいストレッチをしながら眠るような快適な寝心地に浸れますよ」●セルプール「NEWハイブリッド・マットレスEX」 実勢価格3万9000円体圧分散力に優れたウレタン素材で一般的なものに比べて約2倍の高密度。宙に浮くような感覚になる●セルプール「for your neck(フォー・ユア・ネック)」 実勢価格1万4040円寝るだけで首の筋肉を緩める魔法の枕。スプリングが入っているかのように、横向きや仰向けにもフィット◆最強のマットレス&枕 アスリートにも高評価&横幅90僂生む安定感1万人以上の眠りの悩みを解決してきた快眠セラピストの三橋美穂氏は、より自分に合った寝具を選ぶためのポイントをこう語る。「例えばふくよかな体形や筋肉質でガッチリとした体形の方にはちょっと硬めのマットレス、反対に筋肉が少ない方はやや軟らかめのマットレスが合います。これからの季節に店で試すときは、店内が冷房で寒くてもあまり着こまず、パジャマに近い薄手の服で横になってみる。そのほうが正確です。可能なら15分ほど横になってみて、立ち上がったときに肩や背中や腰に突っ張りや違和感が残っていないか確認してみてください」また、三橋氏によれば「寝具の組み合わせ」も重要だという。