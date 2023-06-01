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日本相撲協会が夏場所の懸賞本数を発表 15日間の申し込み本数が過去最多に

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 日本相撲協会は9日、夏場所の懸賞本数を発表した
  • 15日間の申し込み本数が過去最多の4241本となった
  • 今場所では初めて幕内力士全員に懸賞がつくという
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