真田広之出演『ザ・ラストシップ』シーズン3、8月26日（月）より日本初放送！

『トランスフォーマー』シリーズのマイケル・ベイ製作総指揮によるアクションドラマ『ザ・ラストシップ』。史上最悪の伝染病に襲われた世界を舞台に、治療薬の発見を託された米海軍駆逐艦の苦難に満ちた戦いをスリリングに描く本作のシーズン3が、8月26日(月)よりAXNにて日本初放送となる。

【関連記事】ガン・アクションでまさかの計算違い!『ザ・ラストシップ』シーズン3真田広之インタビュー

前シーズンの衝撃的なラストから続くシーズン3は、トム・チャンドラー率いるアメリカ海軍駆逐艦ネイサン・ジェームズのクルーたちがアジアへ意識を向けるところから始まる。

ミッチェナー大統領は、中国のトップであるポン国家主席がアジアの人々に"スコット治療薬"を分配せずにストックしているという噂を耳にする。それは事実なのか、そして新たに日本で元のウイルスが突然変異したと思われるものが出現したという情報の真偽を調査するために、ミッチェナーはチャンドラーを国際サミットに送り込む。もし本当に突然変異が起きており、アジアはウイルスから守られていないのであれば、世界中に悲惨な結末をもたらす恐れがある――。果たして原因はウイルスの突然変異か、それとも...!? チャンドラーたちは真相を探るべくアジアへ乗り出していく。

新シーズンでは、大迫力のアクションだけではなく、ホワイトハウスを舞台に政治ドラマも描かれ、恐喝や陰謀など人間の本質が描かれる複雑な展開が見逃せない。

主人公のトム・チャンドラーに扮するのは、『グレイズ・アナトミー』のエリック・デイン。そして今シーズンのストーリーの鍵を握る伝説の海賊タケハヤ役を真田広之が熱演! 二人の渋メン俳優が魅せる熱き男の雄姿に是非注目だ。

『ザ・ラストシップ』シーズン3(全13話)は、AXNにて8月26日(月)23:00より日本初放送スタート。本放送を記念してシーズン1と2を8月11(日)22:00より3週連続で一挙放送。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ザ・ラストシップ』シーズン3

TM & © 2015 Turner Entertainment Networks, Inc. A Time Warner Company. All Rights Reserved.

Season 3: TM & © 2016 Turner Entertainment Networks, Inc. A Time Warner Company. All Rights Reserved.