歌手の鈴木愛理さんは6月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。ある物を5枚重ねて食べる姿？ を公開し、話題となっています。【写真】アレを5枚重ね食い？ する鈴木愛理「清々しいほどの食いっぷり」鈴木さんは「さっきね、マックが早朝から空いてたからハッシュポテトチャレンジした！」「5枚頼めたし重ねて食べました」と報告し、4枚の写真を投稿。ハッシュポテトを5枚重ねで食べる姿が写っています。大きく口を開けていますが「な