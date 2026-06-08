「合成だよね!?」鈴木愛理、朝からアレを5枚重ね食い？ 「やってることが高2の男子」「見るだけで胸焼け」
歌手の鈴木愛理さんは6月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。ある物を5枚重ねて食べる姿？ を公開し、話題となっています。
【写真】アレを5枚重ね食い？ する鈴木愛理
ファンからは「これは笑った笑笑」「嘘でしょ!?合成だよね!?」「清々しいほどの食いっぷり」「見るだけで胸焼けしてくる」「やってることが高2の男子なのよ笑」「脳筋の極みすぎて可愛い」「オールナイトで働いた人間の朝6時の美しさじゃないのよ」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】アレを5枚重ね食い？ する鈴木愛理
「清々しいほどの食いっぷり」鈴木さんは「さっきね、マックが早朝から空いてたからハッシュポテトチャレンジした！」「5枚頼めたし重ねて食べました」と報告し、4枚の写真を投稿。ハッシュポテトを5枚重ねで食べる姿が写っています。大きく口を開けていますが「なお3枚重ねが顎の限界」のようです。
「やっぱり一枚ずつ食べるのが1番美味しかったです」また、この投稿に続け「(ちなみにですがやっぱり一枚ずつ食べるのが1番美味しかったです)(えだまめコーンから食べたから実質カロリーゼロ)(あとラジオで話した１８歳の鈴木愛理構文ですからね)(ガクブル」と説明。ファンからは「結局１枚ずつが1番美味しかったはおもろいんよwwww」「なにしてても可愛いし女神」といった声が寄せられました。鈴木さんのお茶目な一面が垣間見えるエピソードですね。
(文:堀井 ユウ)