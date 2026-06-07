7日、ペルー首都リマ郊外のスラムを訪れ、あいさつするケイコ・フジモリ氏（共同）【リマ共同】ペルーで7日、大統領選の決選投票が始まった。故アルベルト・フジモリ元大統領の長女で4度目の挑戦となる右派ケイコ・フジモリ氏（51）と、左派ロベルト・サンチェス元貿易・観光相（57）の争い。世論調査の支持率は互角で接戦が予想される。投票は日本時間8日午前7時まで。即日開票され、大勢判明は8日中の見通しだが、接戦の場合