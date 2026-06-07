３日、扎竜国家級自然保護区で、ひなと卵の世話をする母鳥。（チチハル＝新華社配信／王勇剛）【新華社チチハル6月7日】中国黒竜江省西部の扎竜（ジャロン）国家級自然保護区で放し飼いのタンチョウが繁殖期を迎えた。ひなが次々と誕生し、11羽が順調に成長している。面積2100平方キロの同保護区は世界最大の野生タンチョウの生息地・繁殖地で「タンチョウの里」として知られている。３日、扎竜国家級自然保護区で子育てをする