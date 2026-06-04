タレントの松本伊代（60）が4日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。夫でタレントのヒロミ（61）に注意されたエピソードを明かした。昨年還暦を迎えるも“現役アイドル”として今年デビュー45周年を迎える松本。黒柳に「あなたはヒロミさんに、自分のことをおばさんだって言って注意されたんだって？」と振られると「そうです、あれは…30周年か35周年の時に」と振り返った。コンサートの合間の