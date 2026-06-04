タレントの松本伊代（60）が4日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。夫でタレントのヒロミ（61）に注意されたエピソードを明かした。

昨年還暦を迎えるも“現役アイドル”として今年デビュー45周年を迎える松本。黒柳に「あなたはヒロミさんに、自分のことをおばさんだって言って注意されたんだって？」と振られると「そうです、あれは…30周年か35周年の時に」と振り返った。

コンサートの合間のMCタイムで「“もう疲れた〜おばさんだから”みたいな感じで言ったら、それをヒロミさんが見ていて。その後いろいろダメ出しされて。“アイドルとしてみんなに夢を与えてるのにおばさんなんて言うんだ”“例えば松田聖子さんが自分のコンサートでおばさんって言うか？”って。凄い怒られて」と、ヒロミに注意されたと告白。

これに松本は深く反省、現在は「そういう場に出る時にはアイドルに徹して」いるといい、“アイドル松本伊代”を応援してくれるファンのため、衣装も「ぶりっ子かな？恥ずかしいなって思っても着るようにしてます」と語った。