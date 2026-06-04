【スマートフォン版「Pokémon Champions」】 6月17日 配信予定 基本プレイ無料（アイテム課金制） ポケモンは、Android/iOS用ポケモンバトル「Pokémon Champions（ポケモンチャンピオンズ）」の配信を6月17日より順次開始する。基本プレイは無料で、ビジネスモデルはアイテム課金制。なお、配信予定日は変更になる場合がある。 本作は「ポケットモンスタӦ