【スマートフォン版「Pokémon Champions」】 6月17日 配信予定 基本プレイ無料（アイテム課金制）

ポケモンは、Android/iOS用ポケモンバトル「Pokémon Champions（ポケモンチャンピオンズ）」の配信を6月17日より順次開始する。基本プレイは無料で、ビジネスモデルはアイテム課金制。なお、配信予定日は変更になる場合がある。

本作は「ポケットモンスター」シリーズの“ポケモンバトル”にフォーカスしたゲーム。既にNintendo Switch版が配信されており、Nintendo Switch 2の無料アップデートにも対応している。これまでの「ポケットモンスター」シリーズ同様の奥深いバトルを、Switchとスマートフォンのクロスプラットフォームで楽しめる。

6月17日の配信開始に先立ち、Google PlayとApp Storeにて、事前登録を受け付けている。

【事前登録】

□Google Playのページ

□App Storeのページ

配信記念キャンペーン

スマートフォン版の配信を記念して、もれなく「ライチュウ」、「ライチュウナイトX」、「ライチュウナイトY」が貰えるキャンペーンが実施される。

ライチュウに「ライチュウナイトX」を持たせると「メガライチュウX」へ、「ライチュウナイトY」を持たせると「メガライチュウY」へメガシンカさせることができる。受け取り期間は6月17日から9月2日10時59分まで。ゲーム内の「メールボックス」を確認すると受け取ることができる。

ライチュウ

ライチュウナイトX

ライチュウナイトY

メガライチュウX

メガライチュウY

※ライチュウ・ライチュウナイトX・ライチュウナイトYはNintendo Switch版・スマートフォン版のどちらでも受け取れます。

※「Pokémon Champions」の中でふしぎなおくりものなどで受け取ったポケモンを「Pokémon HOME」に預けることはできません。

メガライチュウXとメガライチュウYの特性が判明！

メガライチュウXとメガライチュウYの特性が「Pokémon Champions」で新たに明らかになった。

メガライチュウX

分類：ねずみポケモン

タイプ：でんき

特性：エレキメイカー

高さ：1.2m

重さ：38.0kg

特性：エレキメイカー

この特性を持つポケモンが登場した時から5ターンの間、全体の場をエレキフィールド状態にする。エレキフィールド状態では地面にいるポケモンはでんきタイプの技の威力が1.3倍になり、ねむり状態にならない。

メガライチュウY

分類：ねずみポケモン

タイプ：でんき

特性：ノーガード

高さ：1.0m

重さ：26.0kg

特性：ノーガード

お互いの技の命中率が100%になる。

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