5月31日に活動を終了した「嵐」の最新曲「Five」（3月4日配信開始）が、1日付の「オリコンデイリーストリーミングランキング」で、171・1万回再生で、1位を獲得した。前日5／31日付の3位から順位を上げ、6月1日付で1位となった。また「Five」をはじめ、2位に「Love so sweet」、3位に「Happiness」がランクイン。トップ3を独占した。5月31日にはラストライブの生配信が行われており、余韻に浸る人も多いのか、トップ10内には5位に