5月31日に活動を終了した「嵐」の最新曲「Five」（3月4日配信開始）が、1日付の「オリコンデイリーストリーミングランキング」で、171・1万回再生で、1位を獲得した。前日5／31日付の3位から順位を上げ、6月1日付で1位となった。また「Five」をはじめ、2位に「Love so sweet」、3位に「Happiness」がランクイン。トップ3を独占した。

5月31日にはラストライブの生配信が行われており、余韻に浸る人も多いのか、トップ10内には5位に「One Love」、7位に「Monster」、8位に「A・RA・SHI」が入った。

トップ20内には13作、トップ30内には17作がランクイン。12位「感謝カンゲキ雨嵐」、13位「Troublemaker」、16位「GUTS !」、17位「言葉より大切なもの」、18位「カイト」、19位に「truth」、20位に「ワイルド アット ハート」が続いた。21位には「Love Rainbow」、22位に「マイガール」、26位に「Believe」、30位に「迷宮ラブソング」。ラストライブのセットリストを彩ったものばかり。