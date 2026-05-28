町内でもクマが目撃されている山形県河北町の小学校で、クマから身を守るための特別授業が行われました。 【写真を見る】すぐそこに迫る危険！クマに遭遇したらどう身を守る？「手を首の後ろで組んで…」もしもの時にできることとは小学校で特別授業（山形・河北町） ※校内アナウンス「学校の近くにクマが出たという知らせがありました。全校児童は２階の５年教室前・廊下に避難しなさい」 河北町立西里小学校で行われた避難