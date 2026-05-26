5月25日放送のドラマ『銀河の一票』（フジテレビ系）に “神回” の声があがっている。元スナックママの月岡あかり（野呂佳代）を都知事候補とする「チームあかり」が本格始動。星野茉莉（黒木華）は、あかりの知名度アップのため、暴露系YouTuberの白樺透（渡邊圭祐）に協力を求める。そのころ、茉莉を慕う新聞記者の雨宮楓（三浦透子）は、与党候補の日山流星（松下洸平）から呼び出されーーという話が展開した。「第6話で