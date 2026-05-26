ピクスタ株式会社が運営する写真・イラスト・動画・音楽素材のマーケットプレイス「PIXTA（ピクスタ）」は、「AI生成素材」の取扱いを終了した。PIXTAでは引き続きAI等の技術に関する調査と検討を進め、適宜、ガイドラインの見直しなどを検討。昨今のクリエイティブの現場におけるAI技術の普及を考慮し、制作者が自らの手により撮影・創作した作品を著しく変更しない範囲での補助的なAIの利用について受け入れていく。【画像】「