NPB(日本野球機構)は26日の公示を発表。西武は平良海馬投手、青山美夏人投手、桑原将志選手を1軍登録しました。平良投手は同日26日のヤクルト戦に先発。今季7試合に先発し3勝1敗、防御率0.80で、3・4月度のパ・リーグ月間MVPを獲得しました。その後16日に登録抹消されており、10日ぶりの1軍復帰です。青山投手は今季初昇格。亜細亜大から2022年ドラフト4位で入団し、プロ1年目は39試合に登板した25歳右腕です。今季ファームでは13